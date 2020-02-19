停在橫濱港的鑽石公主號今(19)天開始撤離，最新統計，船上3700人，已有542人確診感染武漢肺炎，感染狀況嚴重，美國已開第一槍先行撤僑，台灣也預計21日以包機方式將船上國人送回台灣。船上真實狀況始終是謎，直到日本神戶大學感染症專科教授岩田健太郎在個人YouTube分別以英日文上傳他昨日在鑽石公主號看到的悲慘狀況。他說，船上感染危險區與安全區未明顯區隔，官方在他登船一日後將他趕下船，這種情況下COVID-19(中國武漢肺炎)不得不蔓延，目前他也停掉門診隔離中。

岩田健太郎提及，身為感染科醫師，看到鑽石公主號感染人數增加，想以「環境感染學會」身分登船，厚勞省則告知他只能以災難醫學會（DMAT）一員的身份登船。登船後，和DMAT團隊所屬醫生和他說：「你明明是感染病理專家，應該去感染病防治團隊去幫忙才對，怎麼會來我們這邊呢？你別管之前他們跟你說什麼了。」

於是，岩田就開始進行相關感染研究，並提供建議，例如：取得船上乘客治療的同意，應該用口頭進行，不要拿同一張紙傳來傳去，這張紙上很可能已經有病毒。但船上厚生勞動省的官員們根本不信任防疫專家，不願改變。

岩田健太郎說，船上一團糟，完全沒有病毒威脅的「綠區」和有病毒威脅的「紅區」，進入紅區中要穿著個人全身防護衣（PPE），綠區則是不需要，病毒透過眼睛是看不到的，只能靠嚴格區分才能保護自己。船上有的人有穿防護衣，有的沒穿，口罩、鞋套都是有人有戴有人沒戴，所有人都來去自如，有時候穿著防護衣，有時候把防護衣脫下來，工作人員、政府官員、醫療人員到處走動，這邊有人在吃飯、那邊有人在玩手機，什麼管制都沒有。

岩田健太郎直言，以前在非洲對抗伊波拉病毒，或是2003年在中國對抗SARS，他都知道怎麼保護自己，一點都不害怕被感染，但這次在鑽石公主號上，真的很害怕，很怕自己也被感染，因為根本不知道病毒在哪裡。

最後，不知什麼原因，岩田僅在船上待一天就被趕下船，目前正在進行自主隔離，以防他的家人或是神戶大學的師生受感染，原有的門診也暫停了。他在影片呼籲：國際社會應該要施壓日本政府改變作法」，鑽石公主號上的人則應該好好保護自己。