劉英春，1945年出生於彰化芳苑鄉下，沒有富裕的生活背景，農村風氣又是重男輕女，女孩子受教育是一種奢侈的要求，幸好劉英春是家中的老么，小時候成績又都名列前茅，父親不捨她中輟學業，勉強供她繼續讀書至初中畢業。為了減輕家裡經濟負擔，師範學校是她最想考上的志願，沒想到考前一日住進學校免費的學生宿舍，文字、跳蚤弄得她一夜難眠，第二天應考狀況不佳，考試結果讓她沮喪，生涯規劃陷入窘境。幸好當時在鄉公所上班的堂姐夫告訴她政府開辦助產士下鄉計畫，規定戶籍在偏遠地區有初中畢業、未滿25歲的婦女可以報考，又有公費補助還可以學得一技之長，劉英春的人生從此走上助產的不歸路。

戰後嬰兒潮，在台灣每年出生嬰兒高達四十餘萬人，而合格助產士人力足，所以政府開辦課程施以三年助產專業訓練，劉英春是這計畫開辦後第六屆也是最後一屆的學生。她在三年培訓課程中學習接生技術、產前檢查、產前準備、會陰沖洗、乳房護理、新生兒沐浴、新生兒護理、產後照顧等專業，又到醫院及衛生所實習，實際臨床的內診、判斷胎位、羊水、胎頭下降、多久會生……一步步地摸索到能獨立作業，需要很大的勇氣！尤其在鄉下接生，常得夜間出門去到產婦家中，她就曾被家屬帶到墓仔埔去接生，嚇得她差點不敢下車，而且夜間荒郊野外沒有電燈，她曾騎腳踏車撞上牛車，也曾掉到大水溝裡，助產士可以說是辛苦又危險的行業，所以許多學習助產的同學都不願下鄉服務！

但是劉英春認為專業合格的助產士是對產婦及嬰兒最好的保障，台灣的產婦由非合格接生人員接生率從1965年的29%降至1982的1%，此期間產婦死亡率由每十萬分之72降至十萬分之22，嬰兒死亡率由20%以上，降至10%，可見有受過專業訓練的合格助產士對偏遠地區產婦及嬰兒健康之貢獻極大，所以她堅持在家鄉服務，將人生最精華的四十三年時間都奉獻在助產工作上。她有時忙碌到一天睡不到一小時，一個月接生超過四十個小孩，幸好她的先生支持她的工作，有時候還幫忙她給新生兒沐浴、更衣、換尿布。劉英春最引以為傲的就是救過要被棄生的嬰兒，那是她永遠難忘的個案!

雖然助產士這個行業已逐漸從台灣社會轉變和消失，但在劉英春的人生寫下輝煌的一頁。2007年過世的她對助產的執著令人欽佩！



劉英春（中）於草湖助產站。圖／翻攝自《台灣中部醫療人物誌》

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集