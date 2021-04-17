儀式感讓生活保持詩意，過農曆新年時貼喜氣春聯放鞭炮、元宵張燈結綵掛燈籠，春暖花開當然也要好好迎接，到平鎮透過各種方式感受節氣變化，也保持心情愉悅，為春季增添美好回憶。

首站來到「社子支渠景觀流蘇步道」，騎著單車置身繁花盛開下的4月雪，感受春日的美好；接著前往「荳荳・多肉植物與小雜貨」，體驗植栽與盆器的搭配樂趣，DIY小盆栽作為紀念品；想要享用美味餐點感受自然生機，來「辛梅 阿嬤的味道」是不二選擇；吃飽喝足出發「Nostalgic Future：意思意思」，琳琅滿目的老物件讓人大開眼界也愛不釋手；末站走進「Petit Pafé」品嚐道地法式創意甜點，享受幸福的午後時光。

浪漫4 月雪 社子支渠景觀流蘇步道

騎著單車來到「社子支渠景觀流蘇步道」，在4月也能觀賞白雪般的景緻。每逢春天來臨，流蘇花沿著步道盛開，穗狀白色花瓣在枝頭上簇擁綻放，當微風輕柔拂過，花朵隨之起舞，輕盈飄落如雪片，與白色麻葉繡球相互映襯 ，如同下起一場4月雪，洋溢浪漫氣息。

全長約1,350公尺的流蘇步道，是親子休憩、毛小孩散步、單車追風的首選，更融入農村與客家意象元素。就來專注聆聽潺潺流水聲、欣賞自然景色，沿途與Q版土地公、土地婆合影、閱覽一本本寫滿客家歌謠的書本裝置藝術，為一天之初注入滿滿活力與愜意。



雪白流蘇花佈滿枝頭，為春季獻上祝福。圖／林冠良

有故事的植栽 荳荳‧多肉植物與小雜貨

道別紛飛白雪，探訪田野間的「荳荳・多肉植物與小雜貨」，挑選小盆栽替居家或辦公室妝點一抹綠意。低矮平房搭配偌大溫室，是姊姊藍淑媛與弟弟藍世育創造的小天地。設計背景的兩人，憑藉對植物的熱情與獨到美感，以手作彩色水泥盆器起家，利用市集擺攤、專櫃設點與搭建溫室，期待透過盆器讓人與植栽對話。



各種樣貌的多肉植物都能在此瞥見。圖／林冠良

「擺放環境、光照條件都是挑選植物的考量，仙人掌、百合科是相對容易上手的選項。」姊弟倆認為成就感是持續種養植物的動力，照顧出健壯生命力與漂亮樣貌才能讓人持之以恆，因此正確觀念對於植栽相當重要。透過事前諮詢與售後教學，店家讓植物殺手也能成為小達人。快來進入多肉植物的國度，為自己尋一份小禮物，在初春找個可愛小夥伴。



透過流木、竹子等素材，DIY 最具自我風格的綠意小盆栽。圖／林冠良

古早味新風貌 辛梅 阿嬤的味道

一番走逛後來到飢腸轆轆的時刻，甫進「辛梅阿嬤的味道」，紅磚牆上掛著老窗花，一旁放置舊時務農的磨米石臼、稻穀機，時光彷彿倒回五零年代的農村。為了留存兒時記憶，同時傳承阿嬤的手藝，老闆莊曜赯以阿嬤的名字為小店命名，選用台灣當季新鮮物產，結合日式職人精神與法式烹調技巧，打造獨一無二台式料理。



古色古香的蓑衣及縫紉機承載著舊時記憶。圖／林冠良

Q彈白飯淋上香濃入味的肉燥，拌以青蔥與蛋液，「熔岩溫泉蛋滷肉飯」的黃金比例讓人欲罷不能；「實實在在一碗麵」的精髓，在於以雞、鴨、豬3種肉燉煮的湯頭，濃郁鮮甜滋味讓人想起阿嬤的好手藝；每日限量的「櫻桃鴨」和「文昌雞」也是必點招牌，以舒肥方式製作，雞皮脆口、鴨皮甘甜，肉質更鮮嫩多汁，一口咬下香氣四溢。每道餐點都是傳統與創新的融合，吃飽喝足為春季小旅行補充滿滿能量！



色香味俱全的小吃陳列桌上，還沒開動就口水直流。圖／林冠良

斜槓空間來挖寶 Nostalgic Future：意思意思

飽食飯足後來到隱身巷弄間的3層樓台式老宅，樸實的外觀下，走進內部卻別有洞天。「Nostalgic Future：意思意思」取自舊址1414號的諧音，是藝廊、咖啡廳，更是主理人Jeff與Nana的日常。店家收藏從世界各地帶回的物件，隨著時光滴滴答答地溜走，它們經過歲月積累成為老物，主理人期待讓珍藏遇見對的人，繼續在新主人的生命中發光發熱。



「Nostalgic Future：意思意思」台式氛圍及充滿洋味的物件，富含主理人對生活的想像。圖／林冠良

斜槓空間中還有一間咖啡廳「Zhakkafe」，名字靈感取自「雜貨」的日語Zakka與「客家」的音譯 Hakka，再加上Café一詞融合而成。就來點一杯手沖咖啡或健康茶飲，愜意尋逛老物件、翻閱書籍，還有不定期舉辦的市集。另外空間中也常有藝術家駐店，有機會與來自日本、匈牙利、美國、加拿大、俄羅斯等地的創作者交流語言、技藝，更有金工、革製、編織、木雕等手作課程，可以製作屬於自己的作品，一眨眼就讓愉快精彩的午後時光溜走。



每個角落都有讓人意想不到的驚喜。圖／林冠良

讓甜點傳遞幸福 Petit Pafé

帶上豐盛的戰利品，來到一幢低調藏身的屋宅，「Petit Pafé」是老闆DK與主廚Jasmine施展甜點魔法的秘密基地。兩人發揮法國習藝日子中的所見所聞，將對生活的體悟轉化成創作甜點的養分，從小冊子開始構思、尋覓食材試作、反覆調整配方，堅持品質並嚴選原料，只為了將幸福十足的甜點完美送入食客口中。



在店家用心設計的許願樹下，專注感受味蕾中的變化。圖／林冠良

以日本柚子為主體的「柚來了」，入口滋味是恰到好處的酸甜碰撞，尾韻則散發淡雅的橙酒香氣；「烏龍沒有派出所」主體以台灣烏龍茶風味為主，茶香濃厚而富有層次；經典聖多諾黑「焦傲小芙」，一次集滿鹽之花焦糖、泡芙與千層派3種口味，酥脆口感交疊，其中鹽之花焦糖是主廚特別發想的小巧思，風味十足迷人。每道甜點都是店家費盡心思的傑作，是旅人千里迢迢也要品嚐到的滋味，也為旅行增添幸福與甜蜜。



每樣甜點的造型都像藝術品，精緻得讓人不捨下手。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：70