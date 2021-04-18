台灣精神就是玉山精神。尤宏說：很愛玉山，(你仔細看)在玉山系列每幅畫作的山頂一定再畫上「台灣」。(圖/陳俊廷)

「我愛台灣、我愛玉山」！台灣精神就是玉山精神。尤宏說：很愛玉山，(你仔細看)在玉山系列每幅畫作的山頂一定再畫上「台灣」。我是台灣囝仔，我愛台灣！

《四月藝情》四人聯展在大立百貨公司B館6樓展出，尤宏本次展出的畫作包含「玉山四季」、「登玉山看台灣(兩幅)」、「母親的名叫台灣」、「台灣之樹」：「羔羊跪哺」、「華陶窯院景」。每幅畫作都充滿台灣本土心。

尤宏解說畫作意境，「羔羊跪哺」意境描述從小就要懂得感恩；「華陶窯院景」一磚一瓦看見台灣本土心；「玉山四季」將台灣國鳥籃鵲入景；「登玉山看台灣」這畫中有畫，共有三個台灣印象圖騰隱藏在畫中。而今年是牛年，他畫牛將其取名「媽媽謝謝你」。

尤宏女兒尤懷堇說：「媽媽生病臥床後，爸把他對媽媽的愛，放在畫畫中，並將每幅畫作拿給母親看，盼喚起母親的記憶….

《編後語》尤宏回應記者提問：咱面對對岸中國的威脅，但咱台灣人硬的精神，不變，(硬起來之意)大家共同來保護台灣

※附註；尤宏夫人2019/6/27往生

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