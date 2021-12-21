中國網信辦近日約談社會性問答網站「知乎網」負責人，要求立即整改，不得為當局視為「違法違規」的信息提供傳播平台。示意圖／擷自網路

中共當局多年來對互聯網空間的整肅行動一直毫無間斷和放鬆。據中國網信辦消息，當局近日約談社會性問答網站「知乎網」負責人，要求立即整改，不得為當局視為「違法違規」的信息提供傳播平台。此前，當局也對新浪微博、社媒平台豆瓣網進行了懲處。

在中共當局加緊控制和清理所謂「網路空間」之際，中國網信辦微信公眾號12月20日的消息稱，近日，國家網信辦指令北京市網信辦約談「知乎網」負責人，針對「知乎網」多次出現所謂的「法律法規禁止發布或者傳輸的信息」等問題，依據中共制定的《網路安全法》，責令知乎網立即整改，嚴肅處理「相關責任人」。北京市網信辦對知乎網的「違法行為」進行行政處罰立案。

消息稱，知乎網負責人表示，將「深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求」，在整改期間自行暫停相關功能。

北京市網信辦有關負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全網路信息安全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市網信辦將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護「清朗」網路空間。

北京網信辦的消息沒有說明知乎網發布或傳播了哪些被當局視為「違法違規」的信息。目前，也沒有有關知乎網所謂「違規」的詳細情況的報導。

路透社報導表示，知乎網沒有立即回應路透社的置評請求。報導還表示，此前，中共監管當局這個月已對新浪微博和豆瓣網分別約談和處罰300萬元和150萬元。

據中國國家網信辦官網12月14日消息，中國國家網信辦負責人約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其賬號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依據《網路安全法》《未成年人保護法》等法律法規，責令新浪微博立即整改，嚴肅處理相關責任人。

同時，北京市網信辦對新浪微博運營主體北京微夢創科網路技術有限公司罰款300萬元。消息稱，2021年1月至11月，中國國家網信辦指令北京市網信辦對新浪微博處罰44次，多次予以頂格50萬元罰款，累計罰款1430萬元。

此前，12月1日，中國國家網信辦負責人約談豆瓣網主要負責人、總編輯，針對近期豆瓣網及其賬號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依據《網路安全法》等法律法規，責令立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網信辦即對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司罰款150萬元。2021年1月至11月，中國國家網信辦指令北京市網信辦對豆瓣網處罰20次，多次予以頂格50萬元罰款，累計罰款900萬元。

自習近平2012年11月中共18大上成為中共最高領導人以來，中共當局開始對各方面展開嚴厲整肅，尤其是收緊網路言論空間。中共監管部門通過所謂「淨網」等一系列行動，在對網路涉「黃」、涉「低俗」內容實施嚴打的同時，也嚴厲整肅針對政府和社會的批評及不同聲音。

中共十九大召開前夕，當局再次出手整頓網路空間，大量討論時政的社媒群組被封，大批公民、律師、維權人士遭約談及喝茶。同時，微博和一些論壇也招募「監督員」、「審核員」對網帖進行審查。

從2020年3月1日國家網信辦制定的《網路信息內容生態治理規定》開始施行至今，首次以法規形式提出所謂的網路「生態治理」的概念，將「不良信息」從「違法信息」中區分出來，要求網路平台加強「防範和抵制」。

近年，中共當局不斷強調網路空間不是「法外之地」，加大網路執法力度，甚至處罰許多提出合理質疑和批評，以及轉發當局不喜歡信息的網友。