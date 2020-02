《華爾街日報》2月3日刊出美國戰略與政治專家、巴德學院教授米德(Walter Russell Mead)的評論文章「中國是真正的東亞病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia),指出中國當局掩蓋疫情真相、防疫行動慢半拍,政府表現已動搖國內外對中國共產黨的信心。中國整個玻璃心碎,中國外交部發言人耿爽昨日直接在線上記者會上宣布吊銷華爾街日報三位記者的記者證,此舉同樣引來美國國務卿蓬佩奧今(20)天在推特上嚴厲譴責北京箝制言論。

中國是武漢肺炎病毒的源頭,不僅隱匿疫情造成全球受害,至今還找不到病毒源頭。《華爾街日報》在3日刊登一篇社論,針對武漢肺炎在中國爆發的狀況進行評論,標題為「中國是真正的東亞病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia),作者是美國巴德學院(Bard College)教授米德(Walter Russell Mead),評論指出中國最初對於疫情的反應是企圖掩蓋,如今導致疫情擴大,痛批當局「自私」。

該評論指出,中國數十年由國家主導的貸款的累積成本、官員嚴重瀆職、地方官員與當地銀行之間的糾紛、房地產泡沫化及巨大的工業產能過剩等問題,恐讓中國的金融市場比中國的野生動植物市場更加危險。而這樣的傳染病將導致金融市場不安、經濟也將因此受挫,他警告中國經濟可能會崩潰。

對此,中國非常不滿,中國外交部發言人耿爽已在10日在記者會上表示,該文詆毀中國政府與人民抗擊疫情的努力,報社編輯還為該文章加上帶有種族歧視色彩的聳人聽聞的標題,既違背客觀事實又違反職業道德,要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性,公開正式道歉,否則不排除採取嚴厲反擊。

只是,《華爾街日報》並未對此做出回應,耿爽昨日在線上記者會上表示,對於惡意抹黑中國的媒體,中國人民不歡迎,中方決定從即日起,吊銷華爾街日報3名駐京記者的記者證。這次華爾街日報有回應了,報導稱,這是中國政府首次在「後毛澤東時代」,驅逐來自同一家國際媒體機構的多名記者。

中國此舉也引來美國不滿,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發表聲明,譴責北京驅逐華爾街日報記者的行徑,他說,任何成熟、負責任的國家都了解,自由媒體報導事實且表達意見。

蓬佩奧表示,美國盼望中國人民與美國人民一樣,皆能取得正確資訊及享有言論自由。中國回應此事的正確方式應是提出反對論點,而非箝制言論。