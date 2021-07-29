在醫院工作，常會被病人詢問哪個醫師比較好？如何回答，是門學問。另外，我也時常在想，如果是我生病了，我會找哪位醫師治療。

面對重大疾病的診斷，心裡總會徬徨、無助，通常會先想這是真的嗎？該怎麼辦？這時諮詢醫療第二意見，可以幫忙確定身體的狀況，也可以讓自己有時間沉澱，想清楚自己想問的問題，來詢問醫師；也或者該說，當醫師的說明，並未讓你清楚瞭解時，諮詢第二意見，應該會有幫助。

「找良醫，而非找名醫」是這幾年被推廣的觀念。什麼樣的醫師屬於良醫呢？每人認定不同，以我初淺的意見與經驗，我覺得的好醫師，是願意認真評估確認你的身體狀況，而不是急著治療的醫師。病人都期待醫師可以把握黃金治療時間，對症下藥，治療固然重要，但沒有確認整體的身體狀況，就急於進行的治療，真的是適合你的、對你有幫助的嗎？

其次，醫師能否將做治療建議的想法告知你，讓你知道為什麼要接受這樣的治療，如〈任人宰割的病人〉一文提到的，「因為只有一側腫塊比較大，但醫師要她把兩側的甲狀腺都移除」，是否有讓病人理解這個建議背後的想法，還是有說不出的理由，不是以病人為中心的理由。願意衡量治療對病人的效益及損害，告知病人，讓病人瞭解、判斷、接受，方能避免讓病人有像砧板上魚肉的無助感。

最後，醫師要有醫治病人的核心價值，能有所堅持，不是討好病人，全部病人說了算。醫師有醫療專業知識，為了幫助病人，必須給予中肯建議，說明原因，幫助病人瞭解，就算拒絕病人的要求，也能說明拒絕的原因，讓病人知道為何被拒絕，如：病人詢問是否可以做某個檢查，醫師告知沒必要，原因可能是檢查的時間太近看不出變化、自費不代表示是最好的……請你不要因為被醫師拒絕而生氣，或許你遇上了好醫師，能為他的專業堅持，能為守護醫療資源而堅持，也能幫你堅持。

每個人都有不同的個性和特質，不是每個人都笑口常開、笑容可掬，有些人個性嚴肅、冷靜，不代表人不好，不能單從個性去判斷醫師好壞；病醫關係，是醫師與病人互動出來的，建立信任關係，能夠相互尊重，首重於傾聽與溝通，醫師能聽見你的擔憂，藉由說明、幫助你瞭解疾病和治療；你能聽進去醫師的說明、評估與建議，而不是只相信google找來的資料，質疑醫師沒有照著google做，有問題要問，讓醫師有機會回答與說明，要相信能醫治你的是醫師，而不是google大神。

如果真的遇上了不適合你的醫師，不要客氣，請做第二意見諮詢，詢問其他醫師的意見，畢竟手術、治療都是大事，要找到你能合作的醫師，必然能為治療過程加分。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台