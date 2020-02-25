義大利武漢肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級警示。圖／Pixabay

義大利武漢肺炎（COVID-19）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

疫情指揮中心今天召開記者會表示，義大利近日武漢肺炎病例數快速增加，截至目前，確診數已達229例，6例死亡，且許多病例無法釐清感染源、醫院又出現群聚，米蘭所在的倫巴底及威尼托兩大區已暫停所有宗教活動及大型集會，各級學校停課一週並封鎖10多個城鎮。

指揮中心表示，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國(含港澳)、韓國列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、義大利列第二級警示；泰國、伊朗列第一級注意，將嚴密監控疫情變化，隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。

指揮中心指出，依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國31省市區(不含港澳)累計確診7萬7,658例，較前日新增508例，其中9,126例重症，2,663例死亡。

國際間累計2,110例確診病例，分布在34個國家/地區，韓國833例、日本鑽石公主號644例(含本國籍5例)、義大利229例、日本159例及新加坡90例；病例中34例死亡，其中伊朗12例、韓國8例、義大利6例、鑽石公主號3例、香港2例、菲律賓、法國、日本各1例。