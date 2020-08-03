作者李筱峰教授：1989年7月30日我在《首都早報》發表一篇文章〈趙少康的眼睛〉，主要是反駁當時趙少康說民進黨的包袱是「暴力」。三十多年過去了，趙少康的眼裡，還是看不到真正中國國民黨的黑金歷史。圖／擷自趙少康臉書

1989年7月30日我在《首都早報》發表一篇文章〈趙少康的眼睛〉，主要是反駁當時趙少康說民進黨的包袱是「暴力」。我從中國國民黨的歷史著眼，舉出從革命到掌政，國民黨許多離不開暴力的手段，指出真正背負「暴力」包袱的，是國民黨，不是民進黨。「趙少康只看高不看低，見樹不見林，只見毫毛不見輿薪。趙少康的眼睛應該去掛號求診。」

三十多年過去了，趙少康的眼睛還是沒有改善。日前，利用自由世界公認的「民主先生」李登輝的過世，趙少康還是硬要污衊「李登輝是黑金政治的起源」。趙少康的眼裡，還是看不到真正中國國民黨的黑金歷史。

早在中國大陸時代的1920年代，蔣介石主控下的國民黨，即已埋下種因。自1927年以後，蔣介石主導下的國民黨，與「江浙財閥」建立更密切的關係，成就了蔣、宋、孔、陳「四大家族」的興起。蔣並結交上海黑社會的青幫頭子杜月笙，不僅利用其旗下流氓來暗殺政治異己，也利用他們來掌控金融機構，「黑金」政治於焉形成。

1932年間，蔣介石的特務要角、「軍統」頭子戴笠，與蔣介石的「換貼」弟兄、上海青幫頭子杜月笙，共同籌組大運公司，經銷航空公路建設獎券，和販賣煙土（鴉片），謀取暴利，來補貼龐大的特務活動經費。杜月笙販賣鴉片的銷售對象還包括美國，美國毒品局就曾記載：中國人董海翁是杜月笙與美國犯罪集團海洛英買賣的主要聯絡人。一方面又兼任中國外交部長宋子文的保鑣兼司機；美國國務院的檔案也記錄：大量的中國海洛英，是利用外交途徑走私進入美國的；美國財政部的看法是：董海翁是蔣介石的代理人，負責安排將毒品送到美國之各項事宜。

為了個人獨裁與一黨專政，蔣介石製造各種恐怖暗殺，極力打擊在野民主人士，例如1931年捕殺鄧演達、1933年暗殺楊杏佛、1934年暗殺史量才、1946年連續暗殺李公樸、聞一多……、1949年屠殺楊虎城全家，連小孩都不留。而民主人士張君勱、羅隆基、沈鈞儒、鄒韜奮等，都曾遭其逮捕下獄。不計其數的知識份子，遭一介獨夫迫害。他手下的「軍統局」（戴笠、毛人鳳主持）、「中統局」（陳立夫、陳果夫主持）等特務組織，以及上海角頭杜月笙主導的青幫，都成為他暗殺政治異己、整肅異議人士的工具。

「黑」「金」一體兩面的政權，勢必應驗艾克頓（Lord Acton）的名言：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。」蔣介石掌控的國民黨黑金政權的腐敗，罄竹難書，茲舉2003年10月25日美國《紐約時報》回顧蔣宋美齡一生的大篇幅報導來看，足可見其一斑。這篇標題「蔣女士．105．中國領導人的寡婦死亡」的報導中，整篇文章從開始到結尾，都不斷強調一件事，就是蔣宋美齡A了美國的錢，報導中也呈現了蔣政權在大陸時代的腐敗：「歷史學家們記錄了蔣介石以殘殺手腕，贏取，保有，最終失去權力的過程。後來幾年，事情變得明朗化，蔣氏家庭A了好幾億用來支援中國抗日和打共產黨戰爭的美援。」「他們是賊，他們每一個人都是賊。」「他們從我們送給蔣政府的上十億美金裡，偷取了將近七億五千萬美金。他們偷了這筆錢，而且將這筆錢投資在巴西的聖保羅，以及就在這裡，紐約的房地產。」

1949年8月5日美國國務院發表的〈對華白皮書〉，把蔣政權的貪污腐敗，淋漓呈現。〈白皮書〉的序言說：「腐敗是國民黨政權崩潰的致命因素。」這一年年底，國民黨政權終於敗逃到台灣。趙少康也因此有機會在台灣當「高級外省人」。



1949年8月5日美國國務院發表的〈對華白皮書〉，把蔣政權的貪污腐敗，淋漓呈現。 圖／擷自網路

戰後初期的台灣地方政治，原本充滿著士紳主導的色彩，揆諸1946年各級民意代表，從國民參政員、省參議會議員，到各縣市參議會議員，多屬地方士紳或地主，但是經歷了一場腥風血雨的二二八大整肅之後，許多台灣社會菁英消失殆盡，許多劫後餘生的地方領袖，對政治產生恐懼與冷漠，不再與聞政治，加以緊接而來的「土地改革」及白色恐怖政治，更讓地方領導階層產生鬆動，地方政治體質逐漸改變，土豪地痞、黑道流氓、地方政客逐漸進入地方政壇，形成劣幣驅逐良幣的現象，埋下了往後國民黨政權在台的「黑金」政治的另一路途。

國民黨敗退來台之後，為了其政權的穩定，以養地方派系穩定其政權，地方派系藉基層金融、介入公共工程等經濟特權，維持其派系發展；進一步將黑道勢力引進樁腳動員系統，久而久之，黑道人物也學會選舉動員模式，參與選舉，進入各縣市地方議會。黑金政治人物利用暴力和賄選等手段，控制地方政治勢力，進一步取得官職或民意代表的位置。黑金出身的政治人物，通常在從政過程中，經常又會以貪污等方式來補回在選舉時使用的資金，或回饋黑道的支持。國民黨這種「政商勾結」及「政黑勾結」的結構，豈是黨齡很淺的李登輝所能動搖？

至於「政黑勾結」（國民黨統治當局與黑道之間往來，相互利用）到了1984年10月，軍事情報局利用外省黑社會組織竹聯幫的弟兄，到美國刺殺華裔作家江南，爆發的江南命案，驚動世界，更是政黑掛鉤的極致。這是蔣經國主政時期，與李登輝何干？

這些史實，趙少康完全看不到。趙少康的眼睛還是需要去掛急診！

當然眼科醫師一定會說：「這不是我眼科的事，這是心智問題，我無能為力。」

專欄屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。