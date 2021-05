美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)法學博士畢業,曾任過美國國務院、參議院外交委員會和白宮的法律顧問,歐巴馬執政時期曾擔任CIA中央情報局副局長。拜登總統上台後,她就任美國國家情報總監。

4月29日,在參議院軍事委員會針對美國面對的全球威脅舉行的聽證會上,委員會主席參議員傑克·裏德(Jack Reed, D-RI)問海恩斯:目前有呼聲要求改變美國對台灣的戰略模糊,以應對中國對台灣的不利要求,如果美國對台灣採取戰略清晰,中國與台灣將有何反應?

海恩斯從中國與台灣兩方面的反應回答了這個問題。就中國的反應,她說:「如果美國從戰略模糊轉為戰略清晰,在台灣可能出事時干預,中國會認為這會造成非常大的不穩定,也就是美國一心要遏制中國崛起,包括使用武力,這可能會使得北京在世界各地咄咄逼人地破壞美國的利益。這是我們的評估。」(I think it would solidify Chinese perceptions that the US is bent on constraining China`s rise, including through military force, and would probably cause Beijing to aggressively undermine U.S. interests worldwide)

就台灣方面的反應,海恩斯認為美國的政策轉變會導致台灣與中國更加分離,她說:「我認為這是有可能的。我覺得台灣已經在某種程度加強了走向獨立的立場,他們看到了香港所發生的事情。我認為這是一個不斷增加的挑戰。」(I would say that already Taiwan is hardening, to some extent, toward independence as they’re watching, essentially, what happened in Hong Kong, and I think that is an increasing challenge)

香港處境讓台灣更堅定獨立的信念

從海恩斯的回答中,我們可以看到她對台戰略模糊轉為戰略清晰是持保留態度的。從中國的反應看,戰略清晰會給美國全球利益帶來即刻的傷害,按中共毫無底線的一貫劣跡,中共會歇斯底理地對美國經濟、政治等全面利益進行傷害和破壞,甚至綁架、暗殺美國人。美國其實也不怕中共的胡來,但美國覺得現在還不是時候,現在還需要拖延衝突的發生、避免強烈刺激中共。一方面要威懾中共不要輕舉妄動,不要改變現狀,另一方面美方也不願直接升級局勢,導致全面的衝突甚至戰爭。其實這也是美方自台美正式斷交以來,對台海局勢的一貫立場,是站在美國立場上不使美國利益受損的最佳選擇。

海恩斯對台灣反應的看法更加耐人尋味,她認為戰略清晰會導致台灣更趨向獨立,而且這是一個不斷增加的挑戰。這裏的挑戰指的是台灣獨立對美國的挑戰。台美斷交以來,美國其實一直將台灣獨立、準確地說是法理台獨,看成是對台海局勢和美國利益的挑戰。在目前台海局勢下,美國會反對台灣走向法理台獨,因為這會劇烈地刺激中國政權,急劇地加速台海爆發戰爭,美國從其切身利益出發,除非萬不得已,它是不希望台灣迅速走向法理台獨的。這也就是陳水扁總統執政後期,採取以總統名義致信聯合國要求入聯等等法理台獨措施後,被美國總統及國務卿斥為麻煩製造者(Troublemaker)的原因。

當然,海恩斯對目前台灣走向國家正常化、主權獨立意識空前高漲的局勢有著清晰的認知。她知道由於香港被蹂躪、一國兩制變一國一制,「台灣變香港」的憂慮已使台灣人加劇了跟中國的切割、獨立意識。另外,中國持續的軍機軍艦侵擾,對台灣國際空間的打壓,已使台灣獨立國家意識、走向法理獨立的理想主義空前高漲。正如台灣副總統賴清德最近在主題為台灣國家正常化的台灣海內外國是會議所說的:「台灣是主權獨立的國家,與中國互不隸屬,這是不爭的事實,台灣的前途只有台灣的主人,也就是2300萬台灣人有權決定,任何一個人、一個政黨或國家都不能擅自改變,這是我們不變的主張」。 對台灣島內這些不懼強權、追求自由與真理的聲音,美國方面也需要正視和直面,作為世界民主燈塔的大國,尊重普世價值和住民自決原則,也應該是國家行為決策時的價值觀依據。

總之,在美國的鷹派如前國務院中國政策顧問余茂春教授等人,都主張美國應盡快實施對台戰略清晰,否則會導致中國的誤判而對台灣輕啟戰端,而作為執政當局,它們卻有著更加謹慎、更加全面的考量。但無論怎樣地謹慎與理性,都趕不上時局的變化。隨著台海局勢的風雲變幻、起伏跌宕,對台戰略清晰以及台灣的法理獨立,相信都會水到渠成、應運而生。

