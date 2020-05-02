洪秀柱這等統派人士抗拒政權本土化，他們誤以為是在對抗民進黨，事實上是對抗主流民意，最樂的當然是民進黨，有這些統派在，要讓民進黨下野也難。圖／擷自羅智強臉書影片

中國國民黨前主席洪秀柱為力挺該黨革命實踐研究院院長羅智強的募款行動，於30日現身該黨中央黨部。面對中國國民黨有意調整「九二共識」，洪秀柱撂下重話稱，若「九二共識」從外到內都換掉，那就「準死無疑」。洪秀柱意有所指的表示，中國國民黨主席主持中常會時，都要面對孫中山遺像朗誦總理遺囑，內容中的「求中國之自由平等」，中國就是指中華民國，範圍涵蓋整個中國，不是只有台澎金馬。

無獨有偶的，中國國民黨革命實踐研究院院長羅智強主持的「未來沙龍」日前首播時，邀請前總統馬英九和中國國民黨主席江啟臣與談。對於疫情的議題過後之兩岸關係，馬英九強調不能把「九二共識」丟掉，而是要在舊有的基礎下提出年輕人可接受的可行方案來解決兩岸問題。很多年輕人聽到「九二共識」就怕了，但沒有「九二共識」要怎麼恢復過去和平的情況？

北京從未接受「一中各表」

統派人士一直堅持「九二共識」，馬英九表示「九二共識」就是「一中各表」，可是中國從未認同「一中各表」，他們認定「九二共識」就是「一中原則」，雙方根本沒有共識，哪來「九二共識」？中國擔心打趴馬英九的選情，因而沒有拆穿馬英九的謊言，可是在馬英九卸任後就公開表示所謂「九二共識」就是「一國兩制」，此表態加上近期發生的事件，造成台灣人劇烈反中，使中國國民黨爬不起來。

民進黨在2016年上台後，氣勢急速下降，2018年的九合一選舉已經崩解，依政壇慣例，期中考當掉的執政黨，大選時必定會下野，可是民進黨不只沒有下野，蔡英文還以817萬高票當選連任，國會席次民進黨也過半，顛覆政壇的慣例，台灣社會公認香港的「反送中」促使台灣人厭惡中國，跟著唾棄親中的中國國民黨。

三十年前絕大部分台灣人認為自己是中國人，也是台灣人，其靈魂是將中國當作國家，而台灣只是地名。可是近日的民調卻有八成以上的民眾認定自己是台灣人，不是中國人。民進黨及中國國民黨的國家定位都模糊化，只是中國國民黨認同「一個中國，台灣是中國的一部分」，而民進卻認定台灣是一個國家，不屬任何國家的一部分。有八成以上的台灣人抵制中國國民黨的主張，民進黨因而輕鬆的撿到便宜。

民進黨與中國國民黨同質性很高，唯一的差別就是國家定位，而這個差別就讓中國國民黨爬不起來。藍營改革派很了解箇中道理，因而積極修正國家定位問題。可是馬英九、洪秀這等統派人士抗拒政權本土化，他們誤以為是在對抗民進黨，事實上是對抗主流民意，最樂的當然是民進黨，有這些統派在，要讓民進黨下野也難。

一黨獨大的中國國民黨就垮在馬英九、洪秀柱等統派人士手上，綠營的人好心將統派人士從藍營的供桌移到廁所，藍營卻有逐臭之夫將廁所當作供桌，繼續膜拜。有這些統派人士在，中國國民黨並不需要敵人。