美國拜登政府宣布延續前川普政府在南中國海主權聲索問題上的政策,繼續認定中國對南中國海大部分海域的主權聲索完全不合法。

中國軍方星期一(2021年7月12日)稱,「美國是不折不扣的南海安全風險制造者」,並指責美國海軍本福德號導彈驅逐艦當天「擅自闖入西沙領海」,被解放軍跟蹤監視和驅離。

Five years ago today, the Philippines scored an important victory for the rule of the law in the South China Sea. The United States stands by its allies and partners in defending their maritime rights and standing up for freedom of the seas.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021

美國國務卿布林肯星期天7月11日發表聲明,紀念國際仲裁庭五年前針對菲律賓就中國的南中國海主權主張提出的訴訟作出仲裁。那項仲裁認定中國對這一海域範圍廣闊的九段線海權主張不符合國際法。根據聯合國海洋法公約,中國和菲律賓受到這項裁決的法律約束。

布林肯的聲明說,美國重申2020年7月13日宣布的針對南中國海海權聲索的政策,並重申,如果菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機在南中國海遭到武裝攻擊,美國有義務根據美菲1951年共同防御條約採取共同行動。

在國際仲裁庭作出相關裁決四周年之際,美國國務卿蓬佩奧去年7月13日發表聲明,明確宣布美方認為北京提出的涵蓋南中國海大部分海域的離岸資源權利主張「完全不合法」,並譴責北京使用「強權即公理」的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。聲明還說,美國與東南亞盟國與合作伙伴站在一起,根據國際法賦予他們的權利和與義務,來維護他們對離岸資源的主權。

那是美國首次明確拒絕接受中國對南中國海的大部分主權主張。在那之前,華盛頓的一貫立場是主張爭議國家遵循國際法和國際慣例通過談判和平解決爭端,美國對南中國海沒有主權聲索,也對提出相互衝突的主權聲索的國家不選邊站。

在蓬佩奧領導的美國國務院去年發表南中國海政策聲明之後,中國當局曾做出反應,稱 「美國不是南海和有關爭議當事方,卻頻頻插手南海問題。」聲明「敦促美國切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾」,「不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。」

在國際仲裁庭作出裁決五周年前夕,北京上星期五重申不接受這項裁決。