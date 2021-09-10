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每日國際焦點

俄羅斯與白俄9日正式開始於兩國境內與波羅的海大規模軍事演習。俄羅斯派遣蘇愷30戰機前往白俄羅斯。

印尼與澳洲在國防、反恐、資安上合作，雙方討論於澳洲聯合軍事訓練，印尼參與澳洲國防學院等。

衣索比亞政府稱提格雷軍在阿法爾敗戰，提格雷軍稱只是調度軍力到安哈拉的攻勢上。

丹麥對高疫苗施打率、低重症率有自信，計畫成為首個解除所有防疫措施的國家。

阿富汗

卡達表示喀布爾機場已90%可用，預計將逐步開放。

商業航班恢復，首班商業航班9日自喀布爾起飛。

日本

延長東京等地防疫緊急狀態至30日。

美日印澳四國領袖將於24日於美國華盛頓特區會談。

南韓

立法禁止蘋果、Google壟斷手機支付後，先前因為支付問題下架iOS平台的Epic遊戲《要塞英雄》，打算與蘋果談在南韓重新上架，同時有Epic本身與蘋果的支付方式。

央行希望升息能減緩家庭債務激增問題。

北韓

國慶閱兵穿上核生化裝備，但並未展示彈道飛彈。

中國

加拿大羽絨服名牌「加拿大鵝」遭上海黃浦區市場監督管理局以「利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者」罰45萬元人民幣。顯示中國與加拿大關係惡化下，加重力道打壓加拿大企業。

恆大債務風波凸顯中國房地產業快速崩壞，今年以來已274家地產公司破產。

因中國打擊遊戲，遊戲股大跌。

印度

4〜8月資料顯示，施打一劑疫苗對死亡的保護力達96.6%，施打兩劑為97.5%。

福特停止在印度製造汽車，10年來在印累積虧損超過20億美元。

澳洲

澳盛銀行報告顯示澳洲可用農地利用已達最高，但農產產量仍可再增加。

紐西蘭

向西班牙購買25萬劑輝瑞BNT疫苗，本周內到貨。9月輝瑞將直接出貨180萬劑給紐西蘭。

印尼

與澳洲在國防、反恐、資安上合作，雙方討論於澳洲聯合軍事訓練，印尼參與澳洲國防學院等。

監獄大火死亡人數增至44。

菲律賓

杜特蒂女兒表示不會參選總統。杜特蒂女兒為現任達沃市長。

馬來西亞

友尼森3名員工染疫死亡因而廠房停工數日，對晶片供應雪上加霜。

新加坡

營造業若引進機器人科技自動化，將補助80%經費，以排除低階外籍勞工。

越南

動員50萬部隊準備因應康森颱風侵襲。

泰國

計畫下個月開放曼谷等地觀光，套用普吉島模式。

巴基斯坦

與卡達呼籲無條件給予阿富汗人道援助，勿將援助與施壓塔利班連結。

哈薩克

總統 Kassym-Jomart Tokayev任命前生態部長Magzum Mirzagaliyev為能源部長。

歐盟

將自體免疫神經病變格林巴利症候群列為阿斯特捷利康疫苗的罕見副作用，施打5.92億劑中有833例。

英國

快篩供應商牛津奈米孔公司宣布將於倫敦證交所上市。前輪募資預估市值達24億英鎊。

法國

總理Jean Castex表示現在不是進行年金改革的時機。

德國

檢方搜索財政部、法務部，調查是否對洗錢疏忽。

延長對企業疫情紓困至年底。

俄羅斯

派遣蘇愷30戰機前往白俄羅斯。

西班牙

安達魯西亞的Sierra Bermeja自然保護區發生野火延燒2000公頃，埃斯特波納度假村撤離939人。

白俄羅斯

俄羅斯與白俄9日正式開始於兩國境內與波羅的海大規模軍事演習。

匈牙利

聲援波蘭，抨擊歐盟威脅罰款波蘭。

立陶宛

將5名阿富汗偷渡客趕回白俄羅斯。歐洲人權法庭無視白俄羅斯進行偷渡客作戰，下達迂腐判決，稱阿富汗偷渡客可留下，立陶宛不予理會。

丹麥

對高疫苗施打率、低重症率有自信，計畫成為首個解除所有防疫措施的國家。

愛爾蘭

給予80歲以上民眾追加第三劑疫苗。

北馬其頓

防疫醫院起火14死。

美國

總統拜登下令強制美國聯邦政府、100人以上大企業員工施打疫苗。美國疫苗施打率至62%就遇上瓶頸。

紐約市立法規定送餐服務需經過審查且設定與餐廳抽成上限，DoorDash、Grubhub、Uber Eats聯合控告市政府。

墨西哥

最高法院宣判保護墮胎所殺害的生命違憲。

巴西

總統波索納洛請支持他的卡車司機結束攔阻高速公路抗爭，解除巴西物流危機。

阿根廷

農民計畫發動大抗爭反對牛肉出口上限政策。

以色列

塞爾維亞訂購以色列長釘LR2反裝甲飛彈。科索沃實質承認耶路撒冷為以色列首都，塞國以軍事採購來平衡兩國對以色列關係。

許可斯洛伐克在耶路撒冷設立大使館辦公室。目前僅有美國、瓜地馬拉、宏都拉斯、科索沃4國於耶路撒冷設立使館，馬拉威、赤道幾內亞表示也將設立。

製氧機供應短缺。

伊朗

卡達外長Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani訪德黑蘭見伊朗外長。

伊拉克

伊朗革命衛隊9日以砲兵與無人機攻擊伊拉克庫德區。

埃及

巴拿馬籍珊瑚水晶號南向行駛蘇伊士運河時一度卡住，但很快排除。

敘利亞

荷姆斯省發生人道救援車隊遭炸彈襲擊，1俄軍士兵陣亡。

黎巴嫩

宣布發行現金卡援助50萬窮人。

衣索比亞

政府稱提格雷軍在阿法爾敗戰，提格雷軍稱只是調度軍力到安哈拉的攻勢上。

摩洛哥

國會大選由親王室的全國無黨聯盟取得最多席位97席，其次為真誠現代黨82席，獨立黨78席，伊斯蘭主義政黨公正發展黨大敗僅得12席。

阿爾及利亞

逮捕30人稱是野火縱火犯，包括7名獨立運動組織成員。

南非

科興在南非兒童進行臨床試驗。

奈及利亞

索科托州武裝暴徒綁架20人。

幾內亞

政變軍政府要求央行與其他銀行凍結所有政府帳戶。

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