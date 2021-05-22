超過七成日本民眾要求停辦東京奧運，甚至走上街頭施壓，媒體質疑，其次，日本武漢瘟疫疫情仍在高峰，變種病毒在日本肆虐，勝過台灣，宣佈警戒地區已經從近畿擴大到沖繩、廣島，但是首相還是不鬆口，時間剩下一個多月，日本正走在十字路口，疫情正在和時間賽跑，奧運也在和時間賽跑。

奧運如果停辦，日本損失巨大，可想而知，根據統計，到目前為止，日本奧運建築場館，各項設施已經用了六千億台幣，現在已延遲一年，加上利息，接近兩兆日幣，創下史上最高，如果順利舉辦，從觀光客或周邊商品，可以增加日本超過兩倍收入，如果取消舉辦，就是留下龐大赤字，反過來說，舉辦風險在於疫情，疫情如果因為奧運開辦而更加惡化，首相菅義偉將難辭其咎，這場奧運會將終結目前執政黨執政。

5月20日，日本緊急批准兩款疫苗，目前，日本疫苗注射來到10％，預計到7月底，施打率會覆蓋到70％，疫情應該可以控制下來，如果奧運全面以空場比賽，只要管控入境比賽的選手，和少量各國官員，日本自信有這個能力，但是如果全面開放全球觀光客入境，疫情就比較難控制。

事實上，舉辦奧運不只是國力展現，更是國家的商機，舉辦國希望賺錢，但是也要看國家能耐，例如巴西，辦了一場奧運，觀光客收入有限，國家財政幾乎拖垮。

一開始，日本早就定位這次奧運，也是高科技產品展示場域，尤其是領先全球的智能汽車，將是奧運亮點，也可以帶來豐富全球訂單。

日本發展無油電車，比美國特斯拉更早，這種車叫氫能源車MIRAI，由豐田開發，2019年發售，售價一百五十萬台幣，為了服務車主，東京或其他都會區廣設加氫站，氫氣當然不會造成汙染，只有汽車不是亮點，車子加上智能，才是奧運展示重點，所以，不要忘了村田製作所，村田是日本領先群雄的人工智能公司，結合豐田汽車，將在奧運展示未來都會交通，就如同科幻電影一樣。

東奧已經規劃場館和場館之間，全面無人駕駛，選手在規定時間在指定地點候車，車輛會把選手送達，如果選手人數較多，無人車會主動安排大巴士。

村田的人工智能不只是GPS 導航，這套人工智能可以偵測駕駛的身心參數，如果你有壓力，他會叫你別緊張，開慢點，甚至幫你播放疏壓音樂，當然更貼心就是請駕駛休息，智能幫你開車，日本可以作到這一點，原因是垂直式衛星定位系統在日本已經完成，多數無駕車禍，都是因為垂直GPS覆蓋率不足，距離判斷失準。

村田人工智能已經進步到情緒參數掌控，不只是血壓或呼吸，目前已經用在教學上，或是商戰談判，老師可以掌控學生情緒變化，商業談判可以知道對手情緒和心思。

日本已經在人工智能開放展示成果，多數成品也進入市場，藉由奧運對外釋放，這些商機比觀光收入更可觀，這也是日本對奧運難以決擇的主要原因。



作者指出，舉辦奧運不只是國力展現，更是國家的商機，舉辦國希望賺錢，如果順利舉辦，從觀光客或周邊商品，可以增加日本超過兩倍收入，如果取消舉辦，就是留下龐大赤字。示意圖／擷自公視新聞影片