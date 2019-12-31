「一邊一國行動黨」今(31)日公布封關民調，針對政黨票支持度，民進黨獲26.8%，中國國民黨14.8%，台灣民眾黨6.1%，時代力量3.9%，「一邊一國行動黨」3.2%，強調「阿扁的黨穩坐3望5」，呼籲所有的支持者堅定信心、勇敢投票，「就差你一票」。

「一邊一國行動黨」今天召開記者會，總召楊其文表示，這次選舉，小黨被徹底邊緣化，很多民調刻意排除「一邊一國行動黨」，這是民主社會不合理、倒退的現象，因此該黨委託趨勢民調公司在12月20至23日進行民調，結果顯示，「一邊一國行動黨」跨過最基本的門檻，在全國志工從台灣頭到台灣尾徒步掃街、宣傳車的努力下，支持度將持續看好。

「趨勢民調」總經理吳世昌說明，「一邊一國行動黨」主張「台灣中國、一邊一國」的理念獲50%民眾支持；而在不提示前提下，在新政黨中，有30.4%的民眾知道「一邊一國行動黨」的存在，僅次於民眾黨60.1%；但有高達63.1%的人不知道「一邊一國行動黨」是陳水扁前總統支持的黨，知道者為36.9%。

民調顯示，在明顯提示陳水扁與「一邊一國行動黨」之間的連結性後，有13.8%的人會支持「一邊一國行動黨」，吳世昌認為，若陳水扁力量發揮到極至，「一邊一國行動黨」有機會跨過5%門檻或更高的選票。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，「一邊一國行動黨」3.2%政黨票支持度，和時代力量3.9%的差距相當有限，但和5%的門檻還是有段很長的距離，可繼續努力，他發現長期以來，小黨很難在實際調查中出現3%以上的支持度，「一邊一國行動黨」獲3.2%可喜可賀。

游盈隆說，陳水扁是「一邊一國行動黨」最重要、最為外界所知的全國性政治人物，民調顯示，會因為陳水扁支持「一邊一國行動黨」表示「一定會」投給該黨者有4.5%，可能會投者為9.3%，根據中選會資料，這次合格投票人口約1934萬，換算4.5%就是90萬，陳水扁長期來被妖魔化，在選戰最後關頭，仍有近百萬的鐵粉表達會支持「一邊一國行動黨」，不過實際上會去投票者有多少，值得關注。

楊其文強調，在明顯提示陳水扁與「一邊一國行動黨」之間的連結性後，有至少13.8%的人會支持該黨，但目前該黨僅有3.2%的支持度，顯然與真實的支持率之間仍有相當成長的空間；他批評各種民調滿天飛，大黨開始操弄「棄保」，每個政黨漸漸開始拿出民調，有的操作悲情牌，有的狂打穩定牌，呼籲所有台灣本土政黨的支持者，只有「一邊一國行動黨」才是本土小黨的代表，選民應集中選票，將一邊一國送進國會、嚴格把關，制定優良法案。

此民調由「一邊一國行動黨」委託「趨勢民調」，於2019年12月20日至12月23日進行，有效樣本數1,075人，抽樣誤差：在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點之內，訪問地區為戶籍於台閩地區22縣市且年滿20歲以上的民眾，採電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行室內電話調查，依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。



「一邊一國行動黨」提供