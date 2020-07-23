美國國務卿蓬佩奧22日說，美國下令關閉中國駐休斯頓的領事館是因為持續存在的北京盜竊美國知識產權的問題。美國總統川普同天在被記者問到此事時說，他不排除關閉更多使領館的可能性。

蓬佩奧在丹麥舉行的一次記者會上說：「我們正在就中國共產黨如何表現制定出明確的要求。」

他說：「當他們沒有做到時，我們將採取行動，保護美國人民，保護我們的安全，我們的國家安全，並保護我們的經濟和就業。」

美國下令中國在星期五下午之前關閉駐休斯頓的領館設施。中國駐休斯頓領館有大約60名僱員。美國的這道命令是這兩個世界最大經濟體之間的緊張關係的重大升級。蓬佩奧說，中國在休斯頓的行動造成了廣泛的影響。

他說：「被偷走的不僅僅是美國的知識產權，還有歐洲的知識產權，損失了幾十萬份工作，這些都是歐洲和美國各地勤勞人民的好工作，被中國共產黨偷走了。」

他說，川普總統「已經表示『夠了』。我們不會允許這種情況繼續發生下去。」

共和黨參議員魯比奧說，中國在休斯頓的領事館「不是外交設施。它是共產黨在美國的巨大間諜和影響行動網絡的中心樞紐。」魯比奧宣稱：「這在之前就是必須要做的。」

星期三，在白宮的記者會上，川普總統被問到他有沒有可能關閉更多的中國駐美使領館。

川普回答說：「就關閉更多使館而言，這永遠是有可能的。你們看看正在發生的事情。我們以為在被我們關閉的那處地方著火，大家都說著火了。有火，我猜想他們是在燒檔案或燒文件，我很好奇這是怎麼回事。」

中國在美國還有其它六處外交設施：駐華盛頓的大使館、在紐約的駐聯合國辦事處和位於紐約、洛杉磯、舊金山和芝加哥的領事館。

星期二兩名中國公民被起訴在為中國國家安全部門效力期間使用駭客手段攻擊了世界各地數以百計的實體，包括開發新冠病毒疫苗和治療方案的美國生物科技公司。

中國強烈抗議美國要求關閉其駐休斯頓領事館的命令，並威脅要採取報復措施。

在關閉領事館的命令下達後幾個小時，休斯頓當地電視台KPRC播放了領事館院內起煙、消防車停在外面街道的畫面。休斯頓警方說，領事館人員為被驅離做準備，使用開放容器焚燒文件，但地方當局沒有進入這處外交設施。