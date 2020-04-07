針對媒體社論質疑政府暗槓口罩，否則怎麼會突然多出1000萬片分送給國際？行政院長蘇貞昌今（7）日表示，台灣一開始就禁止口罩出口，並努力增產，同時節約使用，來幫助世界上有需要的人，強調「政府絕對不會暗槓濫用」。

蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告總質詢，他在會前受訪時表示，從小媽媽就告訴他們，自己吃剩的才要給人家，省吃儉用幫忙鄰居及有困難的人，才是高貴的情操；台灣從一開始就禁止口罩出口，努力增產口罩，一方面自己努力，一方面省吃儉用，所以從7天2片、3片到現在14天9片，也是不敢揮霍浪費，一步一步給國人方便，同時也是節約使用，來幫助世界上有需要的人。

他說，台灣人這種愛心跟高貴情操，獲得全世界很大的肯定，也是多少年來台灣人一代教一代所留下的珍貴資產，希望國人珍惜，也希望好好運作；至於口罩隨著產能變化，政府一步一步很努力、很節制的使用口罩，包括給購買民眾方便，增加片數，讓第一線醫療人員無缺，還可以增加備用容量，公務需要的人也都方便拿到口罩，甚至給要頻繁出入醫院，重症患者都能夠拿到口罩。

蘇貞昌強調，政府對每一片口罩都是非常認真、嚴謹使用，絕對沒有暗槓，衛福部長陳時中還教大家怎麼用電鍋消毒口罩，可見大家相信政府，政府也很嚴謹，一方面努力增產，一方面謹慎使用，有效運用，也把愛心給世界需要的人，這都是台灣防疫政策獲得全世界各國領袖的稱讚肯定，希望大家都珍惜身上有全世界最穩定、最便宜的口罩，「相信政府，政府絕對不會暗槓、濫用，請大家放心」。

至於民眾黨前發言人林珍羽抱怨，兩次口罩預購她都沒有抽中，但因兩次預購都不用抽籤，遭批造謠，隨即在臉書道歉；蘇貞昌則說，過去網路購買口罩很順利，很謝謝大家支持，讓口罩實名制2.0能夠更多元、更方便，過去兩次因為很順利，同時沒有超出預期，所以並沒有抽籤，「希望不會使用的人問問旁人，旁邊的人也可以多幫忙」，如果這方面有任何不實的訊息，自然有權責機關會依法處理，希望在疫情緊張的時刻，不要傳播不實訊息。