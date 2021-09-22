作者認為，縣市合併的目的在事權統一，不會出現多頭馬車的問題。示意圖／擷自網路，民報合成

縣市合併議題常常被一些政治人物、意見領袖或名嘴簡化成是為了爭取比較多的統籌分配稅款，那是目光如豆，只見樹不見林；縣市合併的目的在事權統一，不會多頭馬車；當新竹縣長和新竹市長是同一人時，雙方根本不需要溝通，也可以說是每分每秒都在溝通；可以事權統一，綜合規劃，提升行政效能。

一般民眾比較在意的是每天的柴米油鹽醬醋茶，對於沒有明顯直接利害關係的公共議題，不一定很關心；並且絕大多數民眾是以自身利益為主要考量，例如無殼蝸牛希望房價跌，但是已經貸款買房的民眾則擔心房價跌。

既然現階段不分藍綠的新竹縣市民眾，都不願和苗栗縣合併，那麼沒有爭議的新竹縣市合併可以先做，未來是否頭份和竹南等屬於新竹生活圈的北苗地區併入新竹，南苗地區傳統比較屬於台中生活圈的併入台中市，或苗栗縣民堅持自成一格的苗栗縣，現在台灣民主政治發展到這個階段，大家也都會尊重苗栗縣民眾的選擇。

倒是桃園市、新竹縣和新竹市真的可以合併，稱為桃園新竹直轄市，誰也不佔誰便宜，誰也不吃虧；如果真的要政治算計，現任三位縣市首長都有資格可以參選未來的桃園新竹市長；點名鄭文燦、楊文科和林智堅三位現任首長，你們真的可以仔細考慮，你們都是第一順位的候選人，你們要出來主導成就一座直接面向世界的國際高科技產業大城市！