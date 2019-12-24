如今號稱最自由的華文出版中心、各種書籍類型百花齊放的台灣，很難想像曾經出版是一件被視為「搞政治」、可能「被消失」的職業。

透過本書，那些或熟悉或陌生的作者名字多半與政治相關，但也包括意想不到的金庸《射鵰英雄傳》都在政府查禁之列。（郭靖與黃蓉本人表示震驚）

閱讀本書，如同走了一趟台灣戰後民主運動史，那些名姓、那些事件，無一不影響著解嚴後如今的台灣。從林義雄到陳文成，民主前輩的身影以不同形式成為民主之路的磚瓦。

我們記憶著，以曾經會被查禁、銷毀、逮捕的形式－書籍。

推薦序

〈速寫時代的飛翔者〉／楊翠（國立東華大學華文系教授）

廖為民先生以一名親歷者、觀察者、見證者的視角，這些年，透過嚴謹的考證、生動的筆墨，描繪台灣民主化運動的歷史紋理，刻畫那個時代台灣人躍動的靈魂舞姿。

2015年的《我的黨外青春：黨外雜誌的故事》，2017年的《台灣禁書的故事》，以及作為續篇的本書，剛好是時代的兩個不同側面；一面是激昂的青春進行曲，一面是持續壓制的黑暗魔手。唯有結合這兩個側面，才能呈現時代光影交織的立體圖像，才能真正閱讀到，那些行動者是如何從黑暗中點燃光亮，自主飛翔。

1970、80年代，是台灣從威權體制中奮力掙脫的關鍵二十年，而廖為民先生的兩本禁書故事，時間橫跨1966年到1983年，與這關鍵的二十年高度疊合。表面上，這兩本書是寫國家如何查禁出版品、查禁哪些出版品，實際上，更重要的是，他寫出這些作者做為自主言論的行動者，在關鍵時刻，如何記錄、參與，甚至推動台灣邁向民主化的青春時刻。從這個角度來看，廖為民筆下，其實是一部部青春進行曲。

1970年代的台灣，在歷經漫長的禁錮之後，逐漸進入騷動的青春期，冬蟄過後，爆破的聲音到處迸發。1970年代終了，那年所發生的美麗島事件，更是猛力敲擊台灣住民長期被馴化的靈魂。

人民猛醒，時序進入1980年代，破冰前夕，四方鳴動，這是一個行動主義高昂的時刻，人們相信，只要願意挺身而出，思考、言說、行動，就可能創造一個陽光清朗的未來。

然而，從統治者的視角來看，這種暢旺的民氣卻猶如百鬼夜行，萬蟲亂竄，長期習於控制的威權統治者，不許一絲光亮綻透，強化控制。那個時代，光影反差，一面是微光爆破，一面是黑暗擴大打擊面，這本書就是速寫這樣的時代圖景。

一般人所習知的白色恐怖，以1950年代為核心，確實，這是政治案件密度最高、槍斃人數最多的時代，然而，1970、80年代的「恐怖」，並不是彰顯在案件數量上，而是體現在國家操控體制的強化。從當時大學校園監控體制來看，就可以觀察到，統治者已然嗅聞到時代風雲激湧的生猛氣味，因此布建更綿密的情報網絡，加強控制。

1970年代初期，統籌校園政治偵防的「春風會報」成立，結合教育行政部門、情治單位、國民黨系統，下轄各校的「校園安定小組」，負責第一線情搜與動員，定期在「春風會報」中彙報。監控策略是「層層布建，室室有人」，重點院系的師生、社團幹部、宿舍、職員，都有布建人員，全國八十餘所大專院校的動態，都在「春風會報」中被掌握，標舉以「沒有匪諜、台獨、陰謀活動，沒有政治暗流，沒有學潮醞釀」為目標。

也就是說，只有黨國意識形態，只能有黨國意識形態，除了黨國意識形態蓋章認證之外，其餘都是必須掃除的「陰謀」與「暗流」。校園偵防的布建人數驚人，如1975年至少3,900人，1983年，更擴充到5,041人。

1983年，已經是解嚴前四年，黨國體制感知到民氣翻湧，不是順應民意鬆綁，而是加緊束縛，勒緊喉嚨。正如廖為民先生所掌握的，1980年9月24日到1983年1月12日，短短兩年半不到，幾百種書報雜誌被查禁。事實上，從1949年5月28日，〈台灣省戒嚴期間新聞雜誌圖書管理辦法〉制定之後，對出版品的管制，從未鬆綁，而且，查禁出版品的相關規定不僅止於此，出版法、社會教育法、刑法二三五條……等等，都有相關規定，疊床架屋，相互為用，密織成網。

1970年，修訂的新辦法〈台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法〉頒布，由警備總部執行，絕大多數的查禁作業是依據這個辦法的第三條第五、六、七、八款，理由是「違背反共國策」、「淆亂視聽，足以影響民心士氣或危害社會治安」、「挑撥政府與人民情感」、「內容猥褻有悖公序良俗或煽動他人犯罪」。

觀察廖為民先生書中所記錄的查禁書籍，內容多樣，有當時活躍的政治人物所寫的政論書籍，如林義雄、姚嘉文等人以郭雨新為主角的《虎落平陽》、許信良的《風雨之聲》、林正杰的《寧為黨外》、康寧祥的《一個小市民與老長官的政治對話》等，有長期關切台灣民主發展的政治、歷史、文化評論家的作品，如筍孫 (何光明)的《民主的國土》、李筱峰的《叛徒的告白》、李敖的《千秋．冤獄．黨》等等。查禁理由大多依據前述條款，「內容偏激、顛倒是非、淆亂視聽、挑撥政府與人民情感」等，寫得都十分空洞。作者的思想精粹，就如此被幾句固定的制式評論，宣判為有錯、有害、有毒，被嚴密囚禁，不能傳播，即使已經開始發行，當局也會貫徹意志，在全國各處執行查扣行動。

書中所列舉的，也有前政治受害者的著作，如謝聰敏的《談景美軍事看守所》，又如王燈岸的傳記文學《磺溪一老人》。《磺溪一老人》的傳主石錫勳，日治時期是彰化地區文化協會的主力戰將，戰後積極挺身而出，亟欲以「參與」來改革政治，終而被羅織罪名，指他涉及「劉佳欽、顏尹謨等彰化事件」，判刑7年，成了政治犯。這些涉及政治受害者的作品，也都被以「內容淆亂視聽、挑撥政府與人民情感」為由查禁。

政治受難者，雖然已經出獄了，卻仍然被關閉嘴巴，斬斷羽翼，禁止飛翔，甚至連他的存在，都再度被抹消。

有一些幾乎無關現實政治的出版品，也成為查禁國策下的犧牲品。如金庸1950年代在香港出版的《射鵰英雄傳》，1957年9月在台灣首次出版，不到三個月就被台灣省保安司令部 (警備總部前身) 以「為共匪宣傳之圖畫文字」為由查禁。1959年12月31日，更啟動「暴雨專案」，查禁武俠小說四百多種，金庸作品中，包含《射鵰英雄傳》在內的六部小說都被查禁，1980年5月，《射鵰英雄傳》在台灣由遠景出版社重新出版，一出版就又遭查禁。

《射鵰英雄傳》這部以宋元時期為背景的武俠小說，究竟為何是「為共匪宣傳之圖畫文字」呢？當局這種「超譯」的文本解讀法，令人費解。

更有甚者，廖為民先生寫到1982年出版的《陳文成教授紀念專集》被查禁一事。1981年7月2日，返台探親的陳文成被警總以「約談」為由，從羅斯福路住處帶走，隔天上午，陳屍在台大研究生圖書館後方的草坪。

淡藍色襯衫、淺灰色西褲、白色皮鞋，成為陳文成此生的最後身影。他何時死亡？死因為何？是否有從警總離開？即使歷經四度刑事司法體系偵辦及兩次監察院調查，這些問題，至今仍然懸置在歷史迷霧中。

1982年7月2日，陳文成事件週年，《陳文成教授紀念專集》出版，內容是家人的懷念、故人的追憶、陳文成的著作、美國國會聽證的證詞、命案相關報導與評論等等。然而，陳文成命案未破，紀念專集卻被查扣，依據也是第三條第六、七款，說是「淆亂視聽，足以影響民心士氣或危害社會治安，挑撥政府與人民情感。」

國家該負責任的調查，懸置成為疑案，卻汲汲營營查扣紀念陳文成的出版品。即使已經死亡，仍然禁止飛翔。

然而，在那個年代，眾多的陳文成們，即使失去生命，即使被斬斷翅膀，也仍然堅持飛翔。因此，廖為民先生所描繪的，既是一則則關於「禁止飛翔」的黑暗故事，更是一幅幅時代飛翔者振翅飛翔的陽光敘事。

作者簡介

廖為民

雲林縣西螺人，現居新北市三峽。逢甲大學合作經濟系畢業。

曾任台中書報社發行經理，遠流出版公司行銷企劃，人間雜誌及人間出版社發行副理，流通書報行銷公司總經理，克寧出版社發行人，一橋出版社社長，從事相關文化工作三十多年。

現在擔任「座家」。喜愛讀書，逛書店，聊天，小酌，沉思。目前仍就相關查禁書籍與人物撰述中。

著有《我的黨外青春》與《台灣禁書的故事》，本書《美麗島後的禁書》為其第三部作品。