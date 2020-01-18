童文薰律師更在自序中說：「在台灣這塊土地上，不同族群歷經百年融合，卻輕易被政客操弄撕裂。這個社會從來只有權貴與庶民的差異，沒有顏色的區別！我們有責任給年輕人一個充滿希望的未來，而不是亡國感！圖／取自shop.saintglobalnet

如若作假的總統永遠作假，質疑的人民永遠質疑，

兩造雙方，歹戲拖棚，共創的社會前景，肯定不會

落入民主範疇，而會是人生無以贖罪的悲劇延續。

引言

「40多年前（1949），台灣小說家李喬老師來美國俄州，向辛辛那提大學（University of Cincinnati) 的台灣留學生演講〈台灣文學〉。問答時間，他問聽眾：「大家看過的電影，那一部印象最深刻？」看學生面面相覷，我怕冷場不禮貌，就舉手答說「日本片《らしょうもん 羅生門》」。是 1950 年影星三船敏郎和導演黑澤明合作的電影。

早在之前7年，1972年夏天，水門政治盜竊事件發生，調查案情延續2年。當時我住德州休斯頓（Houston, Texas），迷上電視上美國國會彈劾聽證。那是導致1974年尼克森總統辭職返鄉，轟動全球的「Watergate 水門事件」。此事件於 1976 年拍成電影，名為 All the President's Men 《驚天大陰謀》。主角：Robert Redford、Dustin Hoffman，導演：Alan Pakula。

川普當選總統後，美國再爆二門 一 2016 年的「通俄門 Russiagate」 和 2019 年的「通烏門 Ukrainegate」 — 分別指控川普總統勾結俄羅斯和烏克蘭於 2016 年和 2019 年，對美國總統選舉操作干預。

最近半年來，台灣媒體把蔡英文總統拿不出「博士論文」與「博士證書」正本的翻炒醜聞，定名為「論文門」，英文寫成可與上述諸「門」相比的 Thesisgate。就這樣，此門彼門，門、門、門，使我一聽到政治弊案命名中有一個「門」字，就聯想到內容本不相干的電影《羅生門》；「水門」、「通俄門」、「通烏門」、「論文門」，四扇門的共同點是，門內尼克森、川普、蔡英文總統，身居高位，皆被國人指控違法亂紀。

《蔡英文論文門》一套三冊

今天收到從台灣航空寄來美國的童文薰律師新著《蔡英文論文門》（2019），一套三冊：冊一、《論文門真假之謎》，冊二、《黨國之女》，冊三、《台北故事館 — 海霸王土地 / 美軍、吧女、情色、命案》。看了三冊目錄，每冊各舉一例：冊一、第三章 所有的證據都是蔡英文自己拿出來；冊二、第一章 謊言鋪成的總統路；冊三、第四章 旅北屏東同鄉會。書中主角蔡英文總統的一生事蹟，穿插其間。從她幼年成長，而後成年涉世的過程，不難理出一齣戲劇：被殖民的台灣福爾摩沙，無情的歷史時空，民情長時相仿相效，造就了一個「不知如何搬重物」但「總要設法起作用」的政治人物。此《論文門》主角複雜的故事情節，拍成一部電影，在台灣「威權」轉變「民主」寡人執政一把抓的「發育期痛 growing pains」時段，定可發展出一部當代無可比擬的曠世巨片，效果可望台灣社會道德移風易俗，誠信正義典範轉移。

人生三幕劇

人生可比三幕劇，過程有其「哇哇落地」、「待人處世」、「蓋棺論地」三段結構。在此暫時將其簡化，聚焦在「論文門」主題的發展過程。（見下圖）



《蔡英文論文門》三幕劇。圖／作者提供

書中主角蔡總統，曾經自動作假登場，拉開鋪陳序幕，繼而以百般不實做為，延續與質疑者衝突。目前雖未終場，但筆者不加油添醋，全部根據主角自己所作所為，確有足夠理由斷定，此劇劇情，將一定會重複「水門事件」中，尼克森因自錄白宮錄音留下犯罪紀錄，自作孽，無法脫罪，在第二任就任期間，國會彈劾參議院開庭之前，他即向國人道歉，飲恨避開法網，辭職返鄉，寫下了美國民主法治的歷史醜聞。

劇本、腳本、導演、演員、電影

《蔡英文論文門》劇本，資料詳實，內容鉅細靡遺，不可多得。書本中人物一言一行，將來螢幕上演員一顰一笑，台灣電影界自會有專人勝任編劇寫作與腳本設計。最近一位論壇壇友介紹了台灣導演柯一正。柯先生說：「輿論會壓過人的理性判斷，在動盪中人會追求短期利益，. . .。我覺得我們的目標，應該集中在保留資產給下一代，包括環境，包括整個政治制度，包括我們的生活方式，包括秩序 — 我們要做到最好，留給下一代 — 我們這一代才有意義。如果我們這一代也在剝削，也在破壞環境，追求私利，那麼其實我們這一代都是罪人。. . . 要用公平正義改變台灣。」

影片：柯一正導演：做到最好留給下一代



影片來源：時代力量

「我們要做到最好，留給下一代。」「要用公平正義改變台灣。」言簡意賅，十分動人，在在吻合《蔡英文論文門》寫作精神。本書〈推薦序〉作者楊憲宏醫師說：「在 2019 年這麼一本揭發虛假，衝破言論死亡谷的書可以在台灣出版，仍然讓我們感覺，對下一代還沒出生的台灣孩子，有一個轉型正義脈絡的歷史交代。我們把『終極批判』留給未來。」著者童文薰律師更在自序中說：「在台灣這塊土地上，不同族群歷經百年融合，卻輕易被政客操弄撕裂。這個社會從來只有權貴與庶民的差異，沒有顏色的區別！我們有責任給年輕人一個充滿希望的未來，而不是亡國感！天佑台灣！」

筆者多年來在海外的感嘆是，台灣下從里長辦公室，上至總統府，中間夾雜海內外執行團體、社區長舌集結，都瀰漫有「不重是非，只重黨同」吃人霸氣。在此環境下，當會黨同一心，眾人拾柴火焰高 — 祡質良莠，本應細求。

誠摯祈望童文薰律師新著《蔡英文論文門》，有日順利改寫成腳本，拍成電影，命名《總統的新衣 The President’s New Cloths》，殺青放映時，場場叫座。新拍電影《總統的新衣》將是安徒生 183 年前童話《國王的新衣》中，無邪孩童揭穿國王帶領阿諛奉迎官員，遊街示眾瞞騙國人「看不見國王新衣的人是「愚蠢的人」的人間實例。此部採用《蔡英文論文門》真實故事情節的電影，將有望引導台灣老少觀眾，走向絕不扭曲事實的正直光明大道。

反過來，也要衷心勸說，如若作假的總統永遠作假，質疑的人民永遠質疑，兩造雙方，歹戲拖棚，共創的社會前景，肯定不會落入民主範疇，而會是人生無以贖罪的悲劇延續。