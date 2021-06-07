日本執政當局在這新冠疫情嚴峻肆虐之秋，我朝野全民正上下同心協同抗疫病毒之侵襲，尤其是站在第一線的醫務人員可是不眠不休的投入防疫工作，甚至不計一切生命危險的施展他們精湛醫護專業，全力以赴的執行防疫保護同胞生命的神聖任務，他們執行防疫工作所展現優越之表現是頗能獲得國人及全世界各界人士高度的支持與稱讚的，而在民間社團企業界如燿華企業集團會長暨台灣商業聯合總會理事長張平沼博士總裁也能本著慈悲為懷，防疫人人有責的精神，聯合各有關工商界高層負責人士於日前一起前往總統府親自晉見蔡英文總统向蔡總統為民請命。並提出具體良善的配合政府與民間共同做好防疫之工作，更加體現朝野全民同心同德團結合作一起來做好防疫之毅力舆決心。

誠如古聖先賢所言：「積善之家必有餘慶」，而「德不孤必有鄰」，正當國人正為疫苖短缺問題而愁困憂慮不已之際，日本當局援助我國的防疫疫苗124萬劑，於6月4日順利運送至國門，日本當局在我國全民正處於危難之秋伸出援手幫助我們，可謂難能可貴，殊值感佩，日本這次能主動出手援助我於危困之際，亦證明我方有關高層運作得宜，且我國於前曾多次援助日本於災難，而日本當局能本著回饋我國人民，這一義舉是值得吾人高度肯定，值此疫情又正處於嚴峻無比之秋，而我們大多數同胞們亦正殷切的期待能獲得更多的疫苖來防疫救助，因此筆者謹藉此誠懇呼龥我朝野全民上下一心團结一致，共同合作早日消除疫情，以確保國家安全舆同胞們安和樂利的幸福生活。