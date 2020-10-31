序文

行遍全台灣 精采一條路

文／紀政（希望基金會董事長）

2002年開始致力於日行萬步／健走運動的推廣，七年多來三度全國巡迴宣傳帶動，如今「每日一萬步，健康有保固」已為國人朗朗上口，各社區學校也紛紛成立健走隊，甚至大專院校亦陸續新增健走課程。多年耕耘，終見開花結果，令人欣慰。

2009台北健走，訊息一出，不到兩週，網路報名全告額滿。相對於當年到處拜訪、宣導，深怕民眾不領情、場面冷清，真是不可同日而語。「堅持，不容易；但好的事，對的事，我絕對堅持。」是我在《百萬聚樂步》創刊號的親筆，如今證實：這份堅持是對的！

話說今年（2009）農曆年過後沒幾天，我和基金會連總監約了清大王俊秀教授在新竹碰面，王教授的一句：「你們這麼努力在推廣日行萬步，如果全國各地都能有精采一條路，該有多棒！」當下，我們決定就以此作為2009年日行萬步的推廣主題。稍後，更訂下：要在11月11日「全民健走日」當天發表精采一條路圖文集，作為努力目標。

感謝前行政院長劉兆玄先生，不但爽快答應擔任「社區步道挖金尋寶」計畫代言人，更親自揮毫「大家來推薦，精采一條路」為計畫啟動儀式加油打氣。也感謝衛生署、環保署、體委會、文建會、觀光局、新聞局、好鄰居文教基金會、社造聯盟、環保聯盟、千里步道、公視、警廣……等單位支持、餐與。對於熱情推薦社區「精采一條路」的155位朋友，以及參與本圖文編纂的夥伴們，我一定要對您們說：萬步寶島，有您真好！

七年多前所播下「日行萬步」的種子，果實已見；今年，為「精采一條路」以及在國際健走「行」銷台灣所分別撒下的種子，相信在所有熱愛台灣、希望為咱們這塊土地盡一份心力的朋友攜手努力之下，七年之後也能欣聞香甜果實。

7月7日，丁松筠神父身著「台灣行」T恤，自彈自唱〈台灣小調〉為精采一條路啟動記者會拉開序幕。當一位外國朋友唱出「我愛台灣好地方……，台灣稱寶島。」時，我們豈能沒有悸動……。

9月7日，高雄巨蛋。聽著原住民音樂家胡德夫先生帶著嘉蘭國小原住民小朋友在「八八水災全國追悼大會」上唱著〈美麗島〉。儘管情緒已經失控，但心中仍迴盪著「你行、我行、台灣一定行」的堅定信念……。

夢想，夢想有一天。全國各縣市，都能有讓當地居民引以為傲的「精采一條路」，這條路上處處友善行人，是行人優先的示範道路，是外國觀光客樂於造訪的一條路。

夢想，夢想有一天。一個因推廣日行萬步所誕生，象徵台灣意象及中華文化，同時友肯定與祝福的夢「台灣行」視覺圖像，在更多朋友的熱情參與下，得以「行」銷台灣、「行」遍世界。



夢想有一天。一個因推廣日行萬步所誕生，象徵台灣意象及中華文化，同時友肯定與祝福的夢「台灣行」視覺圖像，在更多朋友的熱情參與下，得以「行」銷台灣、「行」遍世界。圖／希望基金會

編者的話

日日行萬步 處處精采路

文／連錦堅（希望基金會總監）

首先，衷心期待這本圖文集的問世，能因發起人的真心、參與者的熱情，幾年之後，台灣處處都有精采一條路；一條能凸顯在地文化、社區特色、地方故事，讓當地居民引以為傲的精采路。

阿里山只有一座、日月潭只有一個、101也只有一座。十分認同千里步道發起人所說「希望台灣人能以千里步道為傲，而不是以101大樓自豪。」因此，當王俊秀教授向紀姊提及「是否考慮帶動社區精采一條路」時，我未做理性評估，便已躍躍欲試。計畫啟動記者會那天，開玩笑向王教授說：您只花幾分鐘，我卻要忙幾個月。事實上，我自始認定：這件事極有意義，絕對值得做！當聽到旅居台灣近半世紀的丁松筠神父說「台灣到處都很美，其中最美是人情味。」時，我開心極了！

精采一條路的推薦活動，其計畫名稱為「社區步道挖金尋寶」。我們捨棄知名景點、山林公園，盡可能選擇能與當地居民有機會互動的社區步道。計畫的四大目的分別是：推廣日行萬步、打造在地文化、實踐節能減碳及帶動綠色旅遊。編輯小組成員於收件截止前的8月2日、5日，先後前往北市大稻埕及北縣平溪挖金尋寶，同時為「精采」討論取捨標準、也為圖文集版型定調。

本次「精采一條路」推薦活動，總共收到155條推薦路線，因圖文集篇幅關係，採用取捨難免有遺珠之憾。然對推薦者來說，不論有否被採用納入，您對社區的熱情與關愛，確實留下了紀錄。其中，令人欣慰的是，全國25縣市在這次推薦的活動中，無一缺席。令人興奮的是，推薦者中竟有好幾位還是鄉鎮長呢！

在此，容我向商周編輯顧問的的孫碧卿總編輯、羅德禎主編與編輯小組成員，以及基金會的純湘、玟靜、秋盈、哲嘉等參與收件、整理、聯繫、採訪的工作夥伴們誠懇致謝。同時，我也要對大家說：參與這次的播種，絕對值得！因為透過這本圖文集的觸動，社區精采一條路的規劃及打造，必能贏得愛心人士之共鳴。只要這些社區熱心朋友，願意朝目標攜手同行：幾年之後，台灣處處都有精采一條路，讓外地到訪者以及外國背包客，開開心心日行萬步。