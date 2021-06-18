一、過去

自古就有傳染病 祖先常常在面對

若是穢著死無去 抗體就會傳子兒



古早穢著無藥醫 敵人到底藏叨位

呣知生做圓阿扁 是要安怎對付伊



東方漢藥靠調理 麻會去喝符仔水

西方癩滒攏隔離 拉住耶穌求醫治



十四世紀黑死病 歐洲死亡四分一

真濟廣場紀念碑 代代子孫來提醒

二、病毒

病毒有時真卑鄙 寄生鳥仔佮老鼠

蚊蟲蝙蝠牛狗豬 還會變種佫換新



尚介甲意是人類 因為逐個有厝邊

常常握手又親嘴 歸陣穢來又穢去



來到二十一世紀 人口集中在城市

旅行又有噴射機 一日可使傳千里



病毒會當作武器 回想印加原住民

參這擺COVID-19 惡夢恐驚變真實

三、疫苗

微生物引起破病 古早沒人會相信

細菌病毒的認知 約略麻卡百外年



科技醫學大邁進 認識真濟傳染病

照風險分五大類 制定法律來防止



抗生素對付細菌 病毒猶原真歹醫

雖然疫苗來上市 常常麻是昩赴飼



疫苗接種藏信息 乎咱細胞認識伊

若是病毒來侵入 抵擋攻擊靠自己



病毒為何討未死 伊無生物的特質

又無親像銅和鐵 這是演化的攝理

還有真濟是未知

四、防疫

民主社會講道理 防疫管制靠法治

哪是嫌疑愛隔離 政府又有乎你錢



時中叫咱忍一時 洗手嘴掩愛慣習

保持社交的距離 疫情漸漸會過去



咱有嘴掩防護衣 又有酒精呼吸器

患者負壓來隔離 疫苗已經在路裡



祖先奮鬥百萬年 才有現在的福氣

暫時關店賺無錢 麻愛咬緊嘴齒根

五、仁愛

政府醫護無眠日 走衝為著咱百姓

有人內心全政治 展現惡毒的嘴舌



雖然生活無便利 頭鬃太長無處剃

三頓呣知煮什物 無震動又煩惱肥



面對疫情靠仁愛 著吞忍無快受氣

凡事盼望又相信 仁愛永遠昩無去



疫情總是會離開 咱一定會閣見面

來看吳導在扮戲 來聽小黑唸歌詩

註：

一、病毒和細菌不同，它不是生物，沒辦法自行繁殖，但卻也不是非生物，因為它可以在宿主的細胞自我複製。

二、金納醫師發現牛痘疫苗，但這是經驗累積，當時並不清楚病毒在人體內的運作模式。

三、「抗體就會傳子兒」不是透過基因喔。抗體基因存在於分化後的B細胞中，目前沒有任何已知的機制會讓免疫細胞的基因轉移至生殖細胞中，但母親透過血液或母乳，可以讓因而讓胎兒、嬰兒擁有抗體。

四、 吳導（吳念真）和紙風車 面對倉庫火災，面對疫情停演，相當辛苦，但他（們）還是堅強幽默以對，和小黑（謝銘祐，一個看起來比我老的同學）錄新歌影片「 愛相信，咱一定會閣見面 」鼓勵大家，真的非常感謝。

五、人類對病毒的認識，其實還相當有限，對於人類社會和國際政治的快速變化也常摸不著頭緒。有時候對於人類不懂、專家不懂，自己更加不清楚的事，我們不應對他人有過度期待或批評，但也不可以對醫療專家失去信心。一定要謹記「仁愛」這件事，不要讓自己成為「響的鑼，和鳴的喇叭」。

六、面對疫情，希望用新約聖經哥林多前書第十三章來互相勉勵。

哥林多前書第十三章1〜13節：我設使會講人及天使的音語，若無仁愛，我就成做響（hiáng）的銅器，鳴（tân）的鐃鈸（lâ-poa̍h）。我設使做先知明白攏總的奧妙，及攏總的知識，閣設使有齊備的信，夠額來移山，若無仁愛，我就算做是甚麼。我設使盡所有的來賑濟，閣獻我的身軀互火燒，若無仁愛，就我無得著利益。仁愛是（gâu）寬容、慈悲；仁愛是無怨妒；仁愛無誇口，無品嗙（phín-phóng），無行見誚的事，無求家己的利益，無快受氣，無記得人的歹，無歡喜不義，是及真理相及歡喜；凡事忍受，凡事相信，凡事向望，凡事吞愞。仁愛永遠無去。若是先知的職欲廢無；許個音語欲息知識（chai-bat）欲廢無。因為咱所知的無完全，做先知也無完全，完全若到，無完全的就廢無。我做囝仔的時，講話親像囝仔，性情親像囝仔，意見親像囝仔，已經成人（sêng-jîn），就廢無囝仔的事。因為咱今對鏡啲看，霧霧無明，若是到彼時就當頭對面。我今所知無完全，到彼時就知，親像我互主知一樣。現今所存的就是信、向望、仁愛此三項，其中第一大的是仁愛。（台語漢字版聖經）