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每日國際焦點
土耳其總統艾爾段表示與俄國修好不代表要跟北約與歐洲斷絕關係。
墨西哥大跳電造成1030萬戶停電2小時。
克羅埃西亞連續再發生地震，震度6.4，造成5死20傷。
法國皮爾卡登品牌創辦人皮爾卡登以98歲高齡過世。
印度
發現6起英國變種病毒。
尼泊爾
總理解散國會造成數千人抗爭。
俄羅斯
禁止德國官員入境，報復德國推動對俄制裁。
國營能源控股公司Inter RAO前董事遭判為摩爾多瓦間諜罪判刑15年。
俄國與美國合作破獲330公斤古柯鹼走私，逮捕嫌犯。
克羅埃西亞
連續再發生地震，震度6.4，造成5死20傷。
法國
皮爾卡登品牌創辦人皮爾卡登以98歲高齡過世。
西班牙
取締走私武器發現納粹象徵，包括希特勒像、德軍制服、勳章。
墨西哥
大跳電造成1030萬戶停電2小時。
阿根廷
開始施打俄製史普尼克五號疫苗。
土耳其
總統艾爾段表示與俄國修好不代表要跟北約與歐洲斷絕關係。
福和會官方網頁：www.fratwn.org