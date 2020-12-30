新聞標題【民報】十分鐘知天下 2020/12/30
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十分鐘知天下 2020/12/30

福和觀點

 2020-12-30 09:35
福和會/十分鐘知天下
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●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

土耳其總統艾爾段表示與俄國修好不代表要跟北約與歐洲斷絕關係。

墨西哥大跳電造成1030萬戶停電2小時。

克羅埃西亞連續再發生地震，震度6.4，造成5死20傷。

法國皮爾卡登品牌創辦人皮爾卡登以98歲高齡過世。

印度

發現6起英國變種病毒。

尼泊爾

總理解散國會造成數千人抗爭。

俄羅斯

禁止德國官員入境，報復德國推動對俄制裁。

國營能源控股公司Inter RAO前董事遭判為摩爾多瓦間諜罪判刑15年。

俄國與美國合作破獲330公斤古柯鹼走私，逮捕嫌犯。

克羅埃西亞

連續再發生地震，震度6.4，造成5死20傷。

法國

皮爾卡登品牌創辦人皮爾卡登以98歲高齡過世。

西班牙

取締走私武器發現納粹象徵，包括希特勒像、德軍制服、勳章。

墨西哥

大跳電造成1030萬戶停電2小時。

阿根廷

開始施打俄製史普尼克五號疫苗。

土耳其

總統艾爾段表示與俄國修好不代表要跟北約與歐洲斷絕關係。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

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