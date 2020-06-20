每一本美好腳蹤系列繪本介紹的主角，有些是土生土長的台灣在地人、或是飄洋過海來的異鄉人，還有一些些遠赴他國照顧艱苦人的台灣人。他們無論落腳在哪裡，所做的事，都是實踐聖經裡的教導，呈現對台灣這片土地和人的愛。

本書的主角是謝緯醫師，他一生的名言是，甘願做憨（gōng）人，堅持著對上帝一生的承諾，實踐醫療宣教、照顧弱勢的使命。

在他努力向前衝的一生裡，一直有一個支持者與他同行，就是他的太太楊瓊英。謝緯與同在日本學醫的表妹楊瓊英於1945年11月17日，在日本完婚。楊瓊英理解謝緯未來的服事之路，全力支持。他們兩人立下結婚誓言：「我之愛情求主助，愛爾勝過全世界，今我立志獻自己，永永專專歸與爾。」兩人會在每年的結婚紀念日，重新親筆將這段誓言重抄，以表白彼此的堅定與專一。謝緯赴美進修三年、去日數月研習外科手術，在台灣時，一個禮拜有五天在外奔波，謝緯不在家的時候，大同醫院、三代同堂的大家庭，都是楊瓊英醫生一人擔當。

雖然宣教與醫療的服事繁重，謝緯也不推卸被交付擔任教會機構的公職，別世前擔任台灣基督長老教會總會議長，依著信仰和正直的人品的原則，抵擋當時國民黨政府專制、不合理的要求——要台灣基督長老教會退出普世教協。

這個故事以謝緯九歲時生了一場大病卻奇蹟式的康復為開端，在家人的期待而他自己也願意的情況下，謝緯預計將來做一個傳道人。但他本身對醫學也有興趣，在台灣完成神學院教育，接著馬上去東京醫學專門學校學醫。

第二次世界大戰結束後，1946年回到台灣的謝緯接下了父親留下來的南投大同醫院工作，並擔任赤水教會的義務傳道三年，1949年在南投教會受封立為牧師。在宣教師孫理蓮的啟發、邀請下，謝緯起先是跟門諾醫院的醫療團上山到原住民部落義診，過程中體認到台灣偏遠地區需要被幫助的地方很多，而台灣人要自己承擔這樣的責任，不能靠外來的宣教師。所以他繼續跟孫理蓮宣教師合作，發展埔里基督教醫院、肺病療養院，也協助王金河醫師在台南北門嶼的烏腳病診療。謝緯別世前十年，全力發展由台灣基督徒醫生自己投入的二林基督教醫院。謝緯在美期間，為了在台灣建立肺病療養院而四處演講、募款，感動了瑪喜樂女士來到台灣，之後瑪喜樂女士在二林醫院體系下，創辦喜樂保育院。

同時，謝緯也兼顧教會的需求，講道、關懷會友與其他牧者，到偏遠地區開拓教會。

書中除了人物故事、精緻的插畫，還有親子導讀，讓父母與孩子共同討論，對書中人物有更深刻的認識；以及故事發生的在地旅遊導覽，可以按圖尋訪故事中每位主角在台灣工作生活的美好腳蹤。本書提供QRcode，只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語三種語言。

另隨書附英文譯本，提供英文小讀者自己閱讀的機會和樂趣。

作者簡介 江淑文

這是我寫美好腳蹤系列繪本的第四本故事文，一路寫來，認識更多信仰前輩的美好行為，也更加敬畏他們。這一本繪本是介紹謝緯，尊敬他的付出與奉獻。更想跟他的另一半，楊瓊英醫生獻上我的敬意，因為每一個文字的落筆，楊醫生堅定的支持與對謝緯無限的思念，總是浮在我眼前。

繪者簡介 蔡兆倫

生於台灣，曾經從事插畫、美術編輯等工作。繪製漫畫、兒童插畫、童書繪本多年。目前為圖畫書作家。