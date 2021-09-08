作者認為，在美、中對峙的國際局勢中，「台灣人民」必須先主動的站立起來，向國際社會「正確的」發聲，同時付諸實際的行動，才能將2020年由台灣人選出之執政團隊，轉化成為具有法理意義的「台灣政府」。示意圖／擷自網路，民報合成

美國智庫研究員近日專論「美國進一步聚焦亞洲，為強化美台關係開啟機遇」，然事實真是如此嗎?

「台灣」不是「台灣共和國」，中華民國也不是一個台灣人自以為是的國家，而是中國的非法政權（自1971年〜），因此以目前台灣的法定位，從軍事面思考、佈局，中華民國（中國）的台灣當局無法也不可能參與民主國家陣營在亞洲的佈局，而是美、日在印太地區對抗中國的未爆彈，因此倘若台灣人在此關鍵時刻無法及時付諸行動，恐將成為今日的阿富汗人民，最終將被美國等民主國家陣營所拋棄。

人民自己決定的事必須自食後果。由於台灣人民至今支持「維持中國的非法政權中華民國統治台灣的現狀（維持現狀）」，致使台灣無法成為國家，更是招引北京可依「政府繼承原則」繼承、併吞台灣的主要原因。換言之，今日台灣淪落為儼然「被放逐於國際社會之外的非國家」（非國家之意），也是台灣人民自己所造成，從自食後果觀點，和今日阿富汗人民可說並無二樣，然台灣和阿富汗的國際法上國家地位則無法相提並論。

人民主動站起來催生新國家

台灣人民先主動站起才能催生「台灣政府」，「台灣人民」的思考、行動順序必須十分明確。在這場美、中對峙的國際局勢中，「台灣人民」必須先主動的站立起來，向國際社會「正確的」發聲，同時付諸實際的行動，也就是說「台灣人民」必須先以「獨立建國」為行動之訴求，才能將2020年由台灣人選出之執政團隊，轉化成為具有法理意義的「台灣政府」。

台灣憲法學會前理事長許慶雄教授：任何方式對外表達獨立行動，就稱之為宣佈獨立。可見某政治實體代表當地住民，對國際社會「宣佈獨立」，並沒有明文規定之特定形式與條件。美國智庫研究員專論《外島與台灣的未來》已隱晦地告訴「台灣人民」，必須及早促使「台灣政府」主動策劃放棄金門和馬祖，以及故宮中國歷史文物之行動，這是台灣「宣佈獨立」的方式之一，也就是將「台灣問題國際化」。

以「台灣人民」為主體，發動「將中國的還給中國」（獨立建國）之具體行動，向國際社會正確的發聲，惟有如此「台灣政府」才能和民主國家陣線站在一起，對抗霸權中國，這完全是符合民主程序、不會造成社會動盪，可行且務實的具體行動。

最後，懇請台派團體和有志之士願意挺身而出、登高一呼，帶領不願意「被中華民國綁架」的台灣人民，為真正的「台灣獨立建國」運動再接再厲，由台灣人民催生「台灣政府」救台灣！