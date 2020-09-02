依報導，在野黨將推動各縣市訂自治條例，規範豬肉「瘦肉精零檢出」，花蓮縣政府官員表示將增訂不准乙型受體素(包含瘦肉精)肉品進入市場，但零檢出是現階段目標。北市府官員指出，不允許有瘦肉精豬肉販售。官員們的見解不合行政明確性原則。查「乙型受體素」，「瘦肉精」是上位概念，多種不同化合物成份(下位概念)可作為瘦肉精之用。正確的說法是「萊克多巴胺」。

在學理上，乙型受體素、瘦肉精及萊克多巴胺(Ractopamine)之關係如下圖：



乙型受體素、瘦肉精及萊克多巴胺(Ractopamine)之關係。圖／陳逸南

事實上，瘦肉精包括β1及β2二大類，其中Ractopamine(萊克多巴胺）為β1，其毒性較低。未發生中毒事件，台灣禁用、中國未禁用、美國核准使用。β2包括Clenbuterol、Cimaterol、Salbutamol、Terbutaline等，其中Clenbuterol，歐盟、美國、台灣、中國、香港禁用，2006年9月間中國上海市發生瘦肉精中毒事件即為克倫特羅(Clenbuterol)所引起。

本人2007年8月6日在《醫藥新聞》(第3097期)〈瘦肉精事件面面觀 不當法規扼殺豬農權益？〉一文指出，為加強保障國民健康，政府2006年10月11日公布禁用四種瘦肉精Salbutamol、Terbutaline、Clenbuterol、Ractopamine，有其正面意義。不過在其中「Ractopamine」瘦肉精於2004年聯合國糧農組織(FAO)與世界衛生組織(WHO)召開專家聯合會議得到結論，Ractopamine瘦肉精在豬肉的最高殘留限量(Maximun Residue Limit，簡稱MRL)為10微克/公斤(µg/kg、ppb)。

又指出，使用四種受體素(β-agonist)之安全性不同，其中Ractopamine也列入禁藥的規定有盡速檢討之必要，否則瘦肉精事件淪為政治議題，增加社會亂象，也不利於國計民生。目前台灣是世界貿易組織(WTO)的成員，此項Ractopamine瘦肉精之特別限制(禁用)，恐怕被人質疑為貿易非關稅障礙因素，利弊如何？必須思考。



瘦肉精的種類多，必須寫明其化學成份，不能使用「瘦肉精」一詞來涵蓋。製圖／陳逸南

豬肉殘留的萊克多巴胺使用LC/MS/MS方法來檢測，其最低檢出限量為0.01ppb，換言之豬肉的萊克多巴胺殘留量0.01ppb以下，才是「零檢出」、「不得檢出」、「未檢出」。台中市府官員表示，豬肉萊克多巴胺「零檢出」，豬肉及產製品一經「檢出」(按即0.01ppb以上)就要開罰。其與CODEX標準、日本、韓國、馬來西亞等國規定10ppb相差甚鉅，令人不解。

由此可知瘦肉精的種類多，必須寫明其化學成份，不能使用「瘦肉精」一詞來涵蓋。由於檢測方法不同，「不得檢出」、「零檢出」、「未檢出」的結論也會有所不同，在文明法治社會，我們不希望「政治口水」製造問題，擾亂民生，損害國家形象，目前，有心人士操弄「瘦肉精零檢出」議題，恐有「誤國誤民」之嫌。