2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文表示，她不會把國號當作口號，但她知道，中華民國要萬歲，就先要落實國防自主，要先做好經濟轉型，要堅守民主自由的生活方式，「人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路；人民關心的，是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

蔡英文在申論時表示，前面三場政見會下來，韓國瑜只有一個政見，就是恢復特偵組，國家的其他面向，不管是兩岸、外交、國防、經濟、社會福利，他完全沒有提出任何具體的解決方案。

她說，今天的辯論會，她對韓國瑜的期待也不高，只希望韓不要再扭曲事實、不要再講假訊息、不要再抹黑，不要再信口開河，可是聽完韓的申論跟四個欺騙說，讓她覺得：又來了！

蔡英文說，選舉過程，韓國瑜和國民黨，很愛批評她說「這個國家」，其實她講「這個國家」是要提醒他們，心裡不要都是「那個國家」，韓國瑜被問到「哪個國家」最危害台灣的安全時，他第一時間總是支支吾吾，不敢講出「那個國家」的名字，「那個國家」就是中國。

她強調，九二共識裡，並沒有中華民國，韓國瑜政見會中高喊的那三聲 「中華民國萬歲」，也被中國央視刪掉了，國民黨到底要自欺欺人多久？中華民國要萬歲，靠的不是九二共識，靠的是團結人民，靠的是堅實的國防，靠的是自主的經濟，一個分裂的台灣，無法面對中國的滲透威脅。

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