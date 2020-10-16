美國總統候選人拜登的副手卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）的競選成員染新冠病毒，她將暫停競選行程。 圖／擷自維基百科，公有領域

民主黨副總統候選人卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）暫停了下星期一之前的所有競選旅行，在此之前，喬·拜登（Joe Biden）的總統競選陣營星期四（10月15日）宣布，兩名與競選陣營有關的人新冠病毒檢測呈陽性。

拜登競選陣營說，拜登沒有接觸新冠病毒，不過他和競選夥伴哈里斯10月8日曾一道在美國西南部的亞利桑那州競選。

競選陣營說，從那以後，拜登和哈里斯數次新冠病毒檢測呈陰性。

拜登競選陣營說，哈里斯的通訊交流主任麗茲·艾倫（Liz Allen）星期三新冠病毒檢測呈陽性，一名隨行去西南部競選的飛行機組人員的新冠病毒檢測也呈陽性。

競選經理詹·奧馬利（Jen O'Malley）說，根據美國疾病控制與預防中心的指導原則，拜登和哈里斯不需要隔離，但是「出於格外謹慎」，哈里斯將暫停幾天的旅行活動。

兩位人士的感染是拜登競選陣營首次發生新冠病毒險情。幾個月來，拜登競選陣營一直實行嚴格的防範措施，為此受到政治對手唐納德·川普（Donald Trump）總統的嘲笑。川普總統在他本人、第一夫人梅拉尼婭·川普（Melania Trump）和白宮其他人感染了新冠病毒後仍然譏諷拜登陣營的做法。

上個月，在電視辯論期間，川普說：「我不像他那樣戴口罩。每次你看到他，他都戴著口罩。」

哈里斯將不參加在俄亥俄與北卡羅萊納州的競選活動，這是她原計劃接下來要在11月3日總統選舉日之前訪問的兩個州。