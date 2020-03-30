今天新增8例確診，其中一例本土案例，就是與觀光局主管兒子喝咖啡而中鏢的案269，也將病毒傳給5歲幼子，目前該名兒童所就讀的幼兒園已經停班。圖/取自指揮中心直播

中央流行疫情指揮中心今再宣布新增8例確診個案（案299～案306），包括7例境外移入及1例本土，其中，本土個案為未滿10歲男童（案299），為觀光局桃機人員（案269）本土病例同住家人。也就是桃機旅服中心因陪觀光局主管兒子喝咖啡中鏢後，又將病毒傳給了家中5歲幼子，其所就讀的幼兒園已經停班，包括老師在內17位同學已進行居家隔離。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心指出，新增之案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。

案301於2月20日至3月2日至美國旅遊，返國後於3月6日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於3月15日及25日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於28日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

案302與案152、222至225及案272等6人就讀英國同一所學校，也曾一同聚餐，案302自3月16日返國至今無疑似症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；截至目前該校相關群聚共7人確診。

外界比較關注的個案為未滿10歲男童（案299），為觀光局桃機人員（案269）本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚，而目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

指揮中心發言人莊人祥表示，案299其所就讀的幼兒園已經停班，包括老師在內17位同學已進行居家隔離。

對於觀光局主管兒子(案277)下機後未立即返家是否開罰，指揮官陳時中解釋，倒沒有規定不能在機場裡面做長時間的逗留，主要是顧慮到，剛下飛機有的人可能有糖尿病等問題，飛機上餐點簡單，怕會有狀況，所以機場內是允許的，是不希望他們出機場跟社會相關接觸，讓風險減到最低，因此現在的情況目前不會開罰。