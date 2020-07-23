日前美國國務卿龐皮歐發表談話，指稱中國不能為意圖囊括南海所主張之「九段線」提出明確法律依據，所以乃屬完全非法，並呼籲有關國家共同反對中國的南海權利主張。任何國家所持主權主張，必須是經由國際條約協訂，才具備法理基礎。高倡釣魚台自古屬於中國，無異於為中國的主權主張打邊鼓助勢。圖／擷自蓬佩奧推特

日前美國國務卿龐皮歐發表談話，指稱中國不能為意圖囊括南海所主張之「九段線」提出明確法律依據，所以乃屬完全非法，並呼籲有關國家共同反對中國的南海權利主張。

由於龐皮歐談話事關南海主權，外交部乃感覺不能不有一番表示。發言人歐江安即發表聲明，除重申2016年的「蔡四點」和「蔡五項」有關南海一套官話，也再度強調諸島均屬中華民國領土，而依據國際法和海洋法，中華民國對諸島及相關海域，均享有不容置疑主權云云。

歐發言人所引「蔡四點」、「蔡五項」，內容如共同開發和堅持主權等，均只能純供內銷，國際間不會有人去理會。不過台灣歷任總統都常有此自說自話慣例，國人對此也不必深以為異。

國人應該留意的是龐皮歐所說，中國所持南海主張缺乏法律依據，所以純屬非法，然則台灣的主權主張，法律依據又是何在？

中國的蠻橫主權主張，至少有其強大武力作後盾。台灣的主權主張又是何所依憑？即連時下很挺台灣的美國，只怕也不願認同支持。

台灣南海主權主張並無依據

本月18日，《自由時報》刊載一篇范盛保先生所撰，標題〈外交部有時該選擇沉默〉時論，批評外交部發言輕率邏輯不通。

范先生的主要論據，除去挑明美國既否定中國的「九段線」，自不可能承認台灣的「十一段線」主張之外，更闡明所謂主權主張必須基於明確法律依據，以及外交部所持南海主權釣魚台主權立場，實無異於為中國出聲助勢，「是不折不扣的為人作嫁」。

我不久前在《民報》網站發表〈 廣大國人能認同否 〉一文，曾再度提及任何國家所持主權主張，必須是經由國際條約協訂，方稱具備法理基礎，以及高倡釣魚台自古屬於中國，是無異於為中國的主權主張打邊鼓助勢。如今看到范文，發現有知名人士抱持和我大致相同觀點，確很欣慰於自己終究尚未陷入思覺失調思路荒悖境地。

國人應該冷靜認清的是，無論就釣島或南海諸島而言，台灣的主權主張都全無法理基礎，惟一能倚仗的說辭是「自古屬於中國」。然而這一說法不僅本身荒謬，更是徒然有利於中國，是范文所稱為中國出聲為人作嫁，或我前此所指是為中國打邊鼓助勢。

要知中國歷代皇朝如漢唐元明等，均是大陸型帝國，視海洋為畏途。若謂各朝代曾將主權擴伸到千百里外茫茫海域，恐真是想像力過於豐富。

又倘若自古屬於之說能成立，則今天知中華人民共和國已於1949取代原中華民國，成為代表中國惟一法理政府。如此則釣島及南海島嶼主權，自也隨之轉屬人民共和國名下，人民共和國聲稱擁有主權豈不也是理所當然無可非議？此所以自古屬於之說，是徒然有利於中國，徒然讓中國佔到法理高地。

然而除去自古屬於，台灣又有何堅強論據，足以支持其捍衛島嶼主權立場？

正確答案，或者是應該採取務實立場，徹底放棄捍衛千百里外島嶼，虛幻主權心結，跳出這場夢魘。

要知不論釣魚台或南海島嶼，都並不關乎台灣安危存亡，而且台灣已是實權新而獨立國家，和中國已無太多瓜葛，沒有義務承擔歷史使命，將「保衛固有疆域」擔子挑到自己肩上。

南海諸島無法久守死守

台灣軍力乃至國力均極有限，至高至上目標是集中全力應付入侵併吞威脅。南海諸島則均屬無法久守也不必死守之地。政府和軍方雖不能明言，也應有必要時即撤守放棄，以免陷入備多力分，影響本島防衛境地。「寸土不讓」有時真能令人鑽牛角尖。

任何政府都該對人民坦白誠實，不能讓人民存有虛幻想像，不能說只要有我在，你們什麼都不用擔心。人民不能當作小孩來哄。

台灣對釣魚台或南海島嶼主權主張，並無堅實法理依據。釣魚台列嶼終極歸屬非日本即中國。南海島嶼歸根到底均是無法久守也不必死守。南海資源雖確屬豐富，有關國家協議共同開發，台灣也無法坐上談判桌分一杯羹是國勢使然。

以上所舉論據，當然不是國人所愛聽悅耳音樂，確也均是不能不面對冷酷現實。為政者有責任以委婉方式協助人民了解認識，以免一旦事到臨頭，徒然飽嚐苦澀幻滅而難以承受。

而冷靜面對冷酷現實，也才是大國民的大無畏表現。