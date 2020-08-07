依近日報載 ，李登輝總統安葬處，似乎要安葬於五指山國軍公墓，這是家屬的意思？抑英政府的安排？我期期以為不可。

李總統是台灣有史以來未有的開創台灣的民主、建構台灣的主體，使台灣成為實質的獨立國家者。民之所欲，長在我心。使他幾乎成為台灣千千萬人民心中的保護神。他的遺願是他的遺骸火化撒在玉山上。李總統辭世前，他代表的台灣精神，早已化為台灣的大氣，散飄於台灣天間地。玉山是台灣大地的象徵，他的肉體是否可以撒在玉山腰的泥中，以遂他遺體化為台灣土地的遺願？然而沒有這方面的消息。是法令的不允許嗎？若能小部分的骨灰撒在玉山，意義非凡。

一切要尊重總統家屬決定，若沒有另有特別的指定。要選傳統的永久安置，我萬分懇切的說：絕對不可放在五指山國軍公墓，理由有三：

民主之父不宜安置舊體制墓園

就體制而言，五指山「中華民國國軍示範公墓」，葬高級將領及各級軍官士兵。最重要的蔣介石五星元帥，蔣經國國防部政治部主任中將都是軍人，蔣家屬卻不願意遷葬進來，另厝於慈湖（原名新埤）紀念園。許多著名的上將如白崇禧、胡璉和晚逝的孫立人都不在公墓。當然，其中有的不是蔣系軍人，文人只有虛名總統嚴家淦。台灣沒有總統國葬墓園辦法制度可循，文人李登輝總統不必進入國軍公墓，此其一。

李總統進入蔣家國民黨，而瓦解蔣家國民黨的政權，使台灣民主化，政權歸全台灣人 ，是幾百年來台灣歷史空前的奇人巨業。是千萬人共同景仰的阿輝伯，他己不是國民黨人，是全台灣人的精神典範。統治台灣獨裁者的蔣介石喪制是行帝王喪禮，慈湖有陵寝，台北有宗廟（紀念堂）左昭右穆（兩廳院）。某統報紙，也反對李葬於此，認為他去中國化，心中已沒有中華民國。在軍人公墓有兩句大碑文：「異日國家得統一，家祭毋忘告乃翁」（按改陸游詩）和李總統是不搭調的，這是實話。1996年台灣人有幸總統可以民選，到2000政黨輪替，台灣已經走出了蔣家的舊體制，怎麼這位〈民主先生〉又把他推入舊體制的墓地？永世不得安息。應該是在其他地方，單獨設立紀念墓園，世世代代台灣人瞻仰，不應該在國軍公墓。此其二。

現軍人公墓的核心，是護衛蔣介石中華民國政權的將領，如黃百韜（衣冠）、顧祝同、何應欽......，保衛當代台灣而犧牲的上將只有沈一鳴一人而已。李總統既非軍人，居然要和軍頭郝伯村、台灣屠夫彭孟緝......同山永眠，牛驥同皁，對阿輝伯何堪。簡直是對台灣歷史、台灣人民的諷刺，對那些被蔣家殺害迫害數以十萬計的家屬後人，如何交代？

可料年年將會有無數的台灣人，在清明在平日去墓園懷念行禮，看阿輝伯，將會經過這些軍頭、屠夫之前，面對著「異日國家 德統一 家祭毋忘告乃翁」有多少人不會發狂？此其三。

總之，不論李登輝總統骨灰部分或全部灑在玉山，或沒有灑在玉山。那麼我—樣强烈建議：在他三芝出生地有遼闊的山林地，建一個李登輝總統紀念墓（或也只有衣冠）園區，設計平民化、本土化、有基督教式建築的紀念林園，我預言必將成為台灣精神的聖地。與「源興居」生地，也必將成為台灣文化的古蹟。所有建築和維護可以比照師慈湖，成立專責的機構負責。

總之，李總統開創了民主人權的台灣精神、和超越自我的哲學思想。值得我們永遠深入學習，發揚光大。約20年來，我膚淺的接觸、了解，他的理論和實踐，助益和啟發我長期鼓吹的台灣主體性國民意識，獲益的良多，當另文發皇。



2002年5月5日 李前總統頒發〈李登輝之友會〉總會委員證書給莊萬壽。圖／作者提供