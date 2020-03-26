雙城論壇今（26）日在台北市政府舉行，針對北市居家檢疫人數爆增已破萬，各地里長、里幹事不堪負荷，台北市副市長黃珊珊今天表示，希望中央開放鄰長和志工，若中央同意提供居家檢疫者資訊，北市會優先提供專案津貼給志工，解決人力不足的問題。

為解決疫調資訊落差，北市之前提過，盼疫調能縣市交流，黃珊珊受訪時說明，雙城論壇上已經跟新北市達成共識，兩市相關人員有往來及互動的地方，疫調會主動通知對方，確保第一線不會有落差，之前中央希望市府往中央報，但報完下來的時間會有時間差，所以新北市跟台北市今天有做好對口，以後有相關內容都會主動互相聯絡。

媒體詢問，因北市居家檢疫和隔離人數都增加了，北市有向民政體系反映人數不足的問題，但中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，北市常常有很多問題，建議北市仿效其他縣市？

黃珊珊指出，昨天有向中央提出，目前北市的居家檢疫人數已經破萬，現在能夠處理居家檢疫的關懷部分只有里長和里幹事，市府認為里長和里幹事的工作量已經不堪負荷，希望中央能夠開放鄰長和志工，但這部分一直沒有得到具體回應。

黃珊珊進一步表示，因為居家檢疫資料是機密，不能隨便開放給外界看，昨天提出後，中央表示可以成立call center，她也已經跟市長柯文哲報告，今天下午會跟民政局討論，將考慮以專案津貼的方式來召募更多志工，如果中央同意提供居家檢疫者的資訊，北市會優先提供工作人員專案津貼，解決人力不足的問題。