武漢肺炎正在威脅全球，中國最努力的部分就是展開大外宣消毒獵巫，不讓中國背上武漢肺炎病毒始作俑者的惡名，中國外交部發言人指稱，肺炎病毒是美軍帶進去武漢的。圖/取自趙立堅推特

武漢肺炎正在全球延燒，中國最近忙著大外宣，展開病毒獵巫行動，中國外交部發言人趙立堅週四表示，美國軍方可能將新型冠狀病毒帶到了中國武漢，並指責，美國缺乏對疫情的透明度，「美國欠我們一個解釋！」美中兩國的防疫口水戰大大升級。

美國之音報導，中國外交部發言人趙立堅在他經過認證的推特上用中文和英文寫道：「零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？」「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，「美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

不只如此，趙立堅還在推特上傳了一段現場影片試圖輔證其觀點，影片內容顯示，眾議員魯達(Harley Rouda)週三在關於新型冠狀病毒應對措施的聽證會上問疾控中心主任雷德菲爾德(Robert Redfield)說，「所以我們可能有一些人看似死於流感，而實際上可能是冠狀病毒?」「雷德菲爾德回答說:在今天，美國有些病例確實是這樣確診的。」

美國之音報導，美國爆發武漢肺炎之際，官員指責中國在2019年年底發現新型冠狀病毒後反應遲緩而且不夠透明，導致中國強烈不滿。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）週三還說，中國在新冠疫情爆發初期並沒有採取最佳做法，而是掩蓋了疫情，這導致國際社會花了兩個月時間才作出反應。

為此，中國外交部發言人耿爽也曾在記者會上公開批評美國官員詆毀中國政府和人民的抗疫努力，譴責美國「這種做法既不道德、也不負責任。」還敦促美方個別官員尊重客觀事實，尊重國際公論，與其把時間花在攻擊抹黑、怨天尤人上，不如把時間花在應對疫情、加強合作上。

至於美國國務卿蓬佩奧更是數度對中國開嗆，不管WHO正名，始終堅持稱呼「武漢病毒」，對此，一位美國國務院官員對美國之音說，「我可以證實使用這種語言是為了反制中共的不實資訊。」

上週五，國務卿蓬佩奧在接受CNBC採訪時批評中國提供的資訊不充分。還酸中國，「我對他們採取的(抗疫)努力感到滿意，但恰恰是中共這樣的權威說它(病毒)是來自武漢。所以不要因為麥克·蓬佩奧這樣說才相信。」