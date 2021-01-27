任何國家收容移民，最起碼考量，應是對方認同本國主流社會價值，也能順利融入本國主流社會生活，不能抱持續不相容價值觀，把故國原鄉生活模式整套搬來，演化出難以融合的具體而微國中之國。示意圖／Pixabay

不久前有一紐西蘭籍機師不遵防疫規範並大鬧醫院，後又誣指台灣設計陷害他。新聞播出，應很出國人意料。

概因在國人印象裡，紐西蘭國民向具知禮守法形象，現忽發現有此一位異形，恐多不免大感驚訝。我本人當時也有此感，猜疑紐西蘭是否也已向下沉淪。幸好，其後又有報導，揭露機師不是紐國原產白人或毛利人，而是一名歸化入籍中東移民，電視上出現的他也是明顯中東形貌。

國人若只看到上段報導，恐很容易形成紐西蘭也是白人至上，來到亞非有色人種國度即任意囂張錯誤印象，讓紐西蘭蒙上不白之冤。

上述這一案例，很足以警示世界各國，收納外來移民，也應保持合理程度「品檢」，不能只圖博取人道、多元、包容等等進步價值美名，而放任形形色色外來物種輕易取得居留成為公民。

至少至少，不宜對文化背景相差太多移民大開方便之門，否則即可能是在種下禍根，有可能出現種種始料所未及，不易解決社會問題，當國者真不能不慎，不能沉迷於進步價值而貽禍社會。

國人也恐難知道，紐西蘭現已收容多少該機師類型外來移民，國民素質也正在發生微妙但也無法扭轉質變。

移民對國民素質的衝擊

台灣近年來也有大量移民以外勞外配身份湧入。國人恐也應冷靜思考，這一現象是否也有可能對人民素質，產生恐非良性質變作用。

任何國家收容移民，最起碼考量，也應是對方認同本國主流社會價值，也能順利融入本國主流社會生活，不能是抱持續不相容價值觀，不能是把故國原鄉生活模式整套搬來，演化出難以融合的具體而微國中之國。

美國當年湧來大量愛爾蘭裔、猶太裔以及南歐裔不同種族，不同宗教移民，雖也曾出現族群排斥關係緊張，但均未形成嚴重社會問題。原因所在，即是上述後期移民和早期移民多數族群之間，無論宗教信仰，社會價值或生活方式，可說均無重大差異，亦即後來各族裔，基本上均如上文所指，都能認同新家鄉主流社會價值，也能順利溶入新家鄉主流社會生活也。

反之諸如早年以外勞身份移入德國定居土耳其裔，或以大英國協國民資格遷入英國印度裔族群，皆是因為宗教、文化乃至種族都有巨大歧異，而難以完成融入融合流程，結果是極易出現種種政府不敢干預，也無法改變社會亂象。

即以英國為例。在以印度裔移民居多數鄉僻聚落，所謂社區領袖常是不顧國家法律，而以原鄉宗教或村落規俗管理地方，有關單位對之似也無可如何。這一奇異現象，應不是昔年英國人所能想像。

往昔以文明法治見稱英國，如今居然出現這一英式「一國兩制」，也應是對面臨大量移民湧來國家是一警訊。

誠然，美國早年的唐人街，或猶太區、義大利區，也有類似「化外之地」、「化外之民」現象。但曾經出現的事未必即是合理的事，也不能成為可以繼續出現的依據。

任何國家制定移民政策，另一需要慎重考量關鍵，是鑑別湧來投效入籍移民，是抱持何種心態而來。是真希望來到新國家努力奮鬥，開創人生圓夢，抑是想來撿便宜，賴在新國家當寄生蟲？

移民的心態今昔有別

近年美國反移民情緒明顯升溫，川普政府也曾以之作為政策賣點。美國所謂開明派人士對此即大不以為然，而加以種種惡名，意謂你們的祖先同樣是移民，你們也是移民後裔，為何如今見不得別人移民，難不成移民純是你家專利？

該等開明派這一指責看似理由十足，然而卻忽略掉往昔移民和現代移民心態的重大差異，所以指控並非完全公正。

往昔新移民到美國，不論是中國人開餐館，猶太人開小店舖或愛爾蘭人當警察，心態上都是依憑自家努力討生活，全不期盼政府津貼救濟，不致成為社會負擔。但現代意圖湧入美國移民，多是本身並無堅強奮鬥意志，只想混進美國，依賴高檔福利制度，充當時下所謂啃老族維生，其不招致辛勤工作納稅廣大人民反彈也難。

同一現象，同一反彈，不久將來是否在台灣也會出現？

本文從中東裔紐西蘭機師，談到現代美國社會現象，所涉及內容雖均是外國有關移民政策案例，但古語有所謂前車之鑑，外國移民政策所引發不良後果，對國人也應有其警誡作用。但不知朝野諸賢能有此領悟否？



近年美國反移民情緒明顯升溫，川普政府也曾以之作為政策賣點，因現代意圖湧入美國的移民，多是只想混進美國，依賴高檔福利制度，充當時下所謂啃老族維生，招致辛勤工作納稅廣大人民反彈。圖／擷自美國移民署USCIS臉書