空軍司令部今（15）日公布黑鷹失事報告，初判屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成。圖／宜蘭消防局提供

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，空軍司令部今（15）日公布黑鷹失事報告，初判屬環境（天氣及地形）與人因複合因素造成，同時公布懲處名單，共懲處5人，空軍司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次。

空軍司令部今天召開記者會表示，UH-60M黑鷹直升機失事案，經專案小組調查，並由運安會及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等資料，已完成初步事實調查報告。

空軍司令部指出，依運安會及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

空軍司令部說明，依現有事證，初步判斷因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

空軍司令部強調，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計畫加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

空軍今天也公布0102專案人員懲處，司令部上將司令熊厚基，自請處分記過一次，司令部中將副司令范大維記過一次，第四聯隊聯隊部少將聯隊長顏有賢、上校副聯隊長鄭忠平，均記過兩次，第四聯隊救護隊上校隊長林佳田，負飛安成敗之責，記大過一次，並調離現職，3月1日生效。