武漢病毒侵襲全世界，台灣防疫有成，變成國際媒體報導對象，聲譽提升，也使台灣人得到長久未見的光榮感，可惜5月疫情猛爆，疫苗短缺，還受到老共阻攔，才發現自己處境，仍然是一個不正常國家，在COVAX疫苗平台，台灣被列入非聯合國國家，2月應該拿到9.5萬劑，硬生生被刪除，後面黑手就是中共。

台灣雖然不正常，少數人國族身份認同出了大問題，但是我們尚能唱歌，我總是如此鼓勵自己，還能提筆時，就要像樹上的刺鳥，發出台灣人的聲音，戳破紅色中國謊言，找回自己國家。

正名制憲讓台灣成為正常國家

其實，不正常國家有兩個，尤其是台灣威權統治時代，國府洗腦台灣人，要發動戰爭奪下中國土地，很長時間反攻大陸還是國家政策，人民還傻傻不知道發動戰爭也是犯罪，幸好，台灣在民主化後，戰爭指令已經被社會拋棄，廢止勘亂，台灣用民主矯正自己的不正常，現在只剩下正名制憲一里路，台灣就會成為正常國家，與中國劃清界線，可惜，走過相同歷史足跡，中共卻錯過矯正自己機會，懷抱著百年屈辱，所引發對西方世界的恨，以及對自己政權恐懼，使他步入歷史上反人類納粹主義道路。

新舊兩個中國，如同左右兩個連體嬰，右邊一個用手術刀，企圖讓自己脫困，得到新生，左邊這個卻要拼命拉著右邊這個，因為左邊的紅色中共國，病情很重，這個國家罹患罕見的肢體妄想症，明明有手有腳，卻整天向世界高喊：最核心的部份不在自己身上，而在海洋另一端，原來，北京不重要，因為自己妄想自己身體有缺陷，領土不完整，所以成了國家不快樂來源，十四億人無法過平常日子，終於變成全球最不正常的國家。

因為妄想而產生精神疾病，加上人工添置的洗腦劑，紅色中共國成為瘋子和愚民製造場，所言所行充滿自我矛盾，北京剛說完要收起外交戰狼姿態，隨即對七大工業國的抗中宣告大聲咆哮，外交部宣稱不搞霸凌，要追求和平，卻又以戰機闖入台灣空域，把霸凌視為善意表現，言行脫序顛倒，完全屬於精神分裂行為，從歷史觀察，極權制度治理下的人民，高壓和集體行為追求，最後，受壓迫者必然走向精神分裂道路。

高壓也會使人愚蠢，而在極權主義下，製造愚民最簡單方法就是封鎖資訊，只讓人民接受單一訊息，在這種洗腦下，大小粉紅義和團充斥社會，高洗腦訓練者，就成為共產黨御用網軍，走到世界各角落，和民主國家戰鬥，前幾天，一位中國小粉紅翻牆和台灣網紅辯論，辯輸了，生氣下，跑到北京公安局，用截頻當證據，舉報台灣網紅是台獨，結果先被罰款三千，罪名翻牆，這是愚蠢的例子。

瘋狂案例更多，5月間，武統派學者李毅受邀在美國江西僑商會演說，大談核武攻擊台灣，就算台灣人死掉2300萬人，也是小菜一碟，因為可以從中國移民過去，過去，毛澤東主張發動核戰爭打敗美國，人類死一半，剛好中國統治全球，因為中國人多，不怕死人，有毛澤東如此瘋狂，也就有李毅這種瘋狂，因為共產黨治下出狂人。

台灣正努力矯正自己的不正常，如今他不能用自己的名字，就算用了中華民國台灣國，也不被國際承認，他想甘脆改名，但是隔壁惡鄰就喊打喊殺，這個惡鄰向世界宣稱台灣手腳是他身體一部分。

有一種不正常，是受壓迫而不正常，另一種是精神妄想不正常，兩種病人都很難醫，但是前者只要有勇氣抗爭壓迫，就容易找到自己。

病毒攻擊全世界，台灣靠著關閉國門，把病毒擋在門外，現在疫情突起，才發現有錢買不到藥，有妄想症的中國擋在藥廠門口，因為台灣外出時，衣服穿著不夠體面，堅持不戴中國台灣那頂帽。

武漢瘟疫期間，台灣能幫助世界口號，在5月突然反轉，變成台灣需幫助，上下落差之大，台灣人點滴心頭，瘟疫雖然提升台灣在全球知名度，護國神山讓台灣人走路有風，但是有錢買不到疫苗，又讓台灣人回頭面對現實，原來台灣還是一個不正常國家，從不正常到正常，台灣人還有很長的路要走，除非你認命，和紅色統派一樣，就把土地送給老共，和一個謊言暴力國成為一國，問題是：你甘願這樣嗎？



作者指出，有錢卻買不到疫苗，又讓台灣人回頭面對現實，原來台灣還是一個不正常國家，從不正常到正常，台灣人還有很長的路要走。圖／擷自總統府flickr、公視新聞影片，民報合成