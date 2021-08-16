國立傳統藝術中心出版《立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》莊永明老師與談蔡培火大我歌曲的年代 ：台灣自治歌與咱台灣。

「《台灣自治歌》在日治時期為台灣民族史詩傳唱的重要歌曲」另外如歌詠台灣之美的歌「《咱台灣》也是當時流行曲」….

有「台灣百科」之稱的文史專家莊永明老師於去（2020）年8月溘然長逝，國立傳統藝術中心出版《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》，日前於莊永明老師故居-莊協發發表。其中提及「蔡培火大我歌曲的時代」，莊永明老師說：「可以稱做是台灣的一個民族史詩」。

《台灣自治歌》為台灣日治時期由蔡培火於1924年治警事件入獄禁錮時期所作，充分表達其對台灣民族與政治的情懷。其創作背景為大正民主時期的台灣議會請願運動，該曲充分展現當時知識分子與台灣社會的進步思想。

《台灣自治歌》與同為蔡培火作品的《咱台灣》齊名、備受讚譽視為台灣知識分子的精神。《台灣自治歌》之內容強調台灣人代代在這塊土地上的耕耘與建設，應該找回治理自己的主動權，其中以「著理解，著理解，阮是開拓者，不是憨奴才」這句最廣為流傳。此外，歌詞也以「百般義務咱都盡，自治權利應當享」，引入自由、民主、法治等現代思想，強調台灣人盡了所有大日本帝國公民應盡的義務，理當也享有地方自治的權利。

※《台灣自治歌》歌詞

蓬萊美島真可愛 祖先基業在 田園阮開樹阮栽 勞苦代過代

著理解，著理解 阮是開拓者，不是憨奴才

台灣全島快自治 公事阮掌才應該

玉山崇高蓋扶桑 我們意氣揚 通身熱烈愛鄉土 豈怕強權旺

誰阻擋 誰阻擋 齊起倡自治 同聲直標榜

百般義務咱都盡 自治權利應當享

蔡培火1929作品《咱台灣》寫道「台灣，台灣，咱台灣！海真闊，山真昂…太平洋上和平村、海真闊，山真昂」；「美麗島是寶庫…東洋瑞士穩當成」。

「台灣人如果同心協力的話，東方瑞士穩當成」！莊永明說，建立台灣東方瑞士國，這是1920年代的事情，百年前蔡培火就提出這個概念…..

《咱台灣》是一首介紹台灣的台語歌曲，於1929年成曲。後來於1933年至1934年期間，本曲由古倫美亞唱片灌製並發行，演唱歌手為林氏好，讚頌美麗的台灣。

《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》主編臺灣音樂館館主任翁誌聰特別提到，莊老師在去年4月錄製本專輯時，曾在網誌上自述「很可能成了我的台灣文史研究的『最後成績』，希望後人不要以為我只是台灣「音樂史」的研究者，而忽略了其他的六十餘本著作。」，沒想到一語成讖，他也於日前特別至陽明山莊老師靈前報告專輯進度及於故居舉辦發表會之事，希望以此成果告慰莊老師辛勤耕耘的一生。(待續)

紀念專輯收錄臺灣文史學者莊永明針對臺灣文化觀點的口述歷史影音光碟與逐字稿，以及生前遺稿，除具紀念意義外，更是臺灣近代文化研究的珍貴史料。