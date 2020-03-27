一對英國情侶在台居家檢疫，包吃包住一天250元，英籍女性旅客的母親竟向BBC指稱，台灣檢疫所像監獄，外交部及花蓮縣政府緊急澄清，這對情侶也發訊息道歉，依舊無法平息民眾怒氣。圖/花蓮縣政府提供

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫後，抱怨台灣檢疫所像監獄，引發眾怒，外交部連夜澄清，仍無法平息這起隨便指控的訊息，許多網友直接到BBC臉書留言指責其缺乏查證，BBC目前已經將文章內容下架。同時，該英籍旅客也傳訊息道歉，強調「我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」

這起英籍旅客的指控，起因於28歲英女道森（Natalie Dawson）與男友皮斯利（Rohan Pixley）3月初時準備到澳洲旅遊，中途因為疫情取消了後續行程，留在台灣，台灣政府通知居家檢疫14天，兩人表示沒錢，所以安排到花蓮縣的檢疫所安置，每日三餐，才收250元。

但，英籍旅客的母親向BBC抱怨，指稱女兒在台的隔離處所就像監獄一樣，「有人幫送一天三餐，但品質很差、份量也很少」、「房間很髒，沒有熱水也沒辦法洗衣服。」引起社會譁然。指揮中心昨天下午直言，「台灣沒有虧待他們!」也強調，是這對英籍旅客「突然想起來有錢的話」，當然可以安排好一點的地方。

BBC將台灣檢疫所報導成「像監獄」一樣，是非常嚴重的指控，外交部為此連夜發新聞澄清，同時，花蓮縣政府也出面秀出檢疫所設施，強調檢疫所的地點確實比較偏避，但絕對有熱水可以使用，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備，而且這一對英國情侶18日入住後，後續又有另外5人相繼入住，均沒有聽過類似的抱怨，突然收到外媒報導相關消息，他們也相當意外和錯愕。

花蓮縣衛生局嗅出檢疫所內部照片後，讓民眾更加不滿，上千網友到BBC臉書留言，指責媒體未盡查證之責，後來BBC也將該文章下架，並PO上外交部的澄清訊息。

隨後，這對英籍情侶也傳訊息道歉了，強調:「我今天才知道他們怎麼報導的。我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」

儘管這對英籍旅客引發眾怒，花蓮縣政府表示，只要2人沒有違反相關規定，解禁後就能和本國人一樣，請領1天1千元的隔離補助，2人共可拿到2萬8千元的費用。解除隔離後，花蓮縣衛生局29日也將派人將他們送到花蓮火車站離開。