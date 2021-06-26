在桃園長達46公里的海岸風光中，擁有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等四大生態亮點。其中，桃園沿海藻礁是台灣迄今面積最廣泛且孕育最完整的區域。

桃園的藻礁綿延近27公里長，北起大園沙崙藻礁，南至新屋觀新藻礁，因為地形特性，孕育多元的海洋生物，也在時空推移及文化累積的影響下，形成一套生活模式，展現人、環境和文化之間密不可分的關係。藻礁，不只是自然環境的瑰寶，也是地方文化的推手，見證桃園沿海的發展脈絡。

孕育生命的搖籃

有別於動物造礁的珊瑚礁，需要溫暖且清澈的海洋環境生長，藻礁是由植物造礁，能夠適應光線昏暗的深水地區、易受浪潮打擊的潮間帶區、鹽度變化大的泥沙岸及濁度高的海域。台北市立大學地球環境暨生物資源學系榮譽教授許民陽指出，藻礁地形的多孔隙特性，是各種魚蝦蟹貝的棲息地，舉凡一級保育類的柴山多杯孔珊瑚，或是瀕危物種的紅肉ㄚ髻鮫和台灣白海豚，都能在此一探蹤跡，進而成為海洋育嬰房。因此，藻礁也獲得「國際級地景」和「世界級自然遺產」等讚譽，顯現藻礁對於生物多樣性的不可替代性。

「藻礁的珍稀，遠超乎我們的想像。」藻礁的生長速度極為緩慢，耗費10年的時間卻長不到1公分，以桃園來說，至少歷經7,600年的歲月，才能形成今日的樣貌，許民陽說，藻礁除了豐沛的地景和生態價值以外，還有更多值得探究的層面，「藻礁健全完整的食物鏈，提供永續的食物庫，形成豐富的漁場，進一步造就桃園南永安、北竹圍兩個漁港。然而，藻礁擁有的固碳功能，可以減緩與調節地球暖化，還能透過碳十四定年法，推敲過去的氣候和海岸變遷，且大片向外海延伸的藻礁，更是島國的天然屏障。」



觀新藻礁：藻礁是珍貴的文化地景，在夕陽的輝映下呈現美麗的紅褐色。圖／陳培峯

刻劃海洋文化的紋理

客家人遷徙來台的時間較其他族群稍晚，當時平地大多已完成開墾，而選擇在濱海地區落地生根，桃園觀音和新屋地區也因此形成獨特的客家聚落。「俗話說靠山吃山，靠海吃海。」桃園市觀音區保生社區發展協會理事長廖經贈分享，藻礁地形孕育出生物多樣性，造就高經濟價值的漁場，連帶影響周邊地區的產業型態，漁業因此成為濱海客庄的謀生之道，也發展出不同的捕魚方式，例如漁民運用潮汐原理築石滬，或是採取牽罟的捕魚方式。但是，獨一無二的海客風情，並非只侷限於產業面向，早期觀音區保生里的溥濟宮外觀以傳統剪黏技藝裝飾而成，隨處可見透抽、貝殼等海洋元素，巧妙地和宗教信仰結合。



前往台灣首座藻礁生態環境教室，讓大家更加瞭解藻礁生態。圖／陳培峯

「耆老時常與我們回憶過往，藻礁如同大自然恩賜的禮物，若有客人遠道而來，只要去海邊，就能摘採新鮮的海菜和捕捉肥美的海魚來款待客人。」廖經贈認為，這樣的場景因環境及生活型態改變，如今已不復存在，讓他深刻體會到周遭環境變化造成的文化影響，更加堅定推動地方再造與保存，首先從認識環境開始，透過「夏日最後一場音樂會：藻礁的吶喊」、「桃園好客海洋音樂祭」等文化活動，或漂流木與彩繪風車等裝置藝術，看見大自然的美好；接著從認同文化切入，規劃社區小旅行和設置展覽空間，在實地走訪的過程中，理解在地歷史沿革；最後自發性號召擴大淨灘行動、推廣環保器具，傳遞永續發展的概念。



透過智慧型即時監測站，掌握水質環境，守護藻礁與海岸線。圖／陳培峯

永續發展兼容並蓄

經濟發展是必然的趨勢，許民陽提及，為了滿足發展需求，可能讓藻礁面臨影響，其一是開發工程，礁體可能因破碎而無法繼續造礁；其二是排放廢水，礁體可能受污染或淤泥堵塞孔隙；其三是填海造陸，加速飄沙移動，突堤效應一邊產生淤積又一邊造成侵蝕，可能讓相近的突堤遭到掩埋。

但是，經濟發展與環境保護並非全然對立關係，造就雙贏不無可能。廖經贈強調，環境教育可以引發思辨，在利弊優劣的剖析中，找尋合適的機制，進而做出正確的決策，並予以制訂對應的配套，「『平衡』才能從根本解決問題，也許當下無法立即得到顯著的效益，但並不代表對未來毫無貢獻。過與不及都會本末倒置，唯有一步一步的建構觀念和認知，最終才能匯聚成改變的力量。」



藻礁保育作為—淨灘：社區居民攜手淨灘，讓家園回歸原有的純淨樣貌。圖／陳培峯

為了繼續維護美麗海岸風光，桃園積極投入生態保護，以降低影響、完善保育的方式，不只在2014年劃設「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」，也在2019年開放全國首座藻礁生態環境教室，更成立17個海岸巡護隊、3隊環保潛水隊及95艘環保艦隊，並啟用藻礁巡護工作站，結合海岸巡護的力量，在經濟發展的推進中，注入環境保護的觀念，持續推動藻礁保育，用心守護你我的海洋珍寶。



在桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區，漁人步道是漁民出海必經之路，沿途可欣賞各種濱海植物。圖／陳培峯

※本文轉載自 《桃園誌》No：72