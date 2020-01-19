台南市安南區北汕尾四草大眾廟，位址在鄭成功來台登陸的鹿耳門，荷蘭曾在此建有城堡，歷史地位重要，是台南歷史尋古之旅的著名古蹟,，在台江公園四草綠色隧道旁邊，現有竹筏可坐遊紅樹林綠色隧道之古台江內海。

2020年1月4日，我在臉書貼《民誌》1月號，轉載《詩寫台灣》專欄之〈莫教歷史長訛傳〉一文，說台灣歷史因史料殘缺，有太多大小歷史的訛傳，有待大家共同努力，來還原久被訛傳的眾多歷史真相。

文中提到明代海盜林道乾未來過台灣，屏東阿猴社不是打狗遷去，和月世界不是太空人登陸月球後才叫月世界等，五個著名的歷史訛傳事件。

寫著名《魁儡花》等多部歷史小說，歷史考證、田野調查和蒐集文獻史料之功力驚人的陳耀昌醫師，也寫了不少翻案文章。看過〈莫教歷史長訛傳〉一文後，特傳來台南北汕尾四草著名大眾廟的相片。

陳耀昌根據很多史料，撰文考證四草的大眾廟，也是屬歷史訛傳的一件。他尋根考證，認為大眾廟原名四草大將廟，奉祀的應是鄭成功的重要武將陳澤。



四草大眾廟奉祀鎮海元帥。圖／陳耀昌攝影，呂自揚提供

陳澤是1661年4月30日，鄭成功大軍來台攻打荷蘭之役，在鹿耳門登陸，5月1日第一位和荷軍交手第一場戰爭，大獲全勝的將領。北汕尾大眾廟供奉的主神，是鎮海元帥，而北汕尾正是陳澤當年大敗荷軍，立大戰功的古戰場。

1971年曾在附近挖出鄭荷之戰時，鄭軍與荷軍陣亡士兵的骸骨，轟動一時，荷蘭都知道。

如此明顯的地緣淵源，大眾廟奉祀的是鎮海大元帥，主神寫的卻不是陳澤，而是陳酉，很奇怪。

陳耀昌認為四草大眾廟本名大將廟，後來才把大將廟改名為大眾廟，奉祀的應是東寧王朝時鎮守鹿耳門北汕尾的水師大將陳澤。陳澤才是名副其實的鎮海大將大元帥。陳酉只是游擊標兵，無大功，奉為大元帥，位階有落差。當初應是以陳酉之名代替陳澤，是為避滿清官方的追究，而明拜陳酉，暗拜陳澤。



四草大眾廟奉。圖／陳耀昌攝影，呂自揚提供

陳耀昌的說法，使我想起多年前，探討民間祭拜地基主習俗時，訪問得知台南著名城隍廟內，很早就另有房間拜地基主。廟方相傳說法，說是「明拜地基主，暗拜鄭成功。」是為防避滿清官方的政治追查。

陳澤與陳永華，是鄭成功一武一文的兩大臣。陳永華歷史很有名，台南有有建永華宮奉祀。陳澤在當年攻台之役的歷史地位重大，大有功於台灣，其名卻不見《台灣通史》記載。

陳耀昌對大眾廟之著名史蹟與歷史真相的考證，不是小歷史，很有意義，是用心為台灣歷史長訛傳事件翻案的一例。

陳耀昌很為陳澤的歷史被訛傳抱屈，認為其家族世居台南精華區，可能與陳澤有關，探討陳澤與大將廟的故事，特別有感情。



台南四草古台江紅樹林綠色隧道。圖／溫雪嬌攝影，呂自揚提供



台南北汕尾荷蘭海堡遺址。圖／溫雪嬌攝影，呂自揚提供