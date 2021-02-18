南山人壽創立的「南山人壽慈善基金」自2013 年 7 月 1 日起正式運作，創立「南山幸福基金」，一直以來致力於幫助無力負擔醫療費用的民眾、奉獻於社會公益。日前南山人壽不僅捐贈80萬用於添購一台「熱循環保溫送餐車」予門諾基金會，中區的同仁與家屬們共有高達2511位參與捐款，共同募集33萬元捐贈給門諾基金會，這份愛心真的讓人在年前感受到滿滿的溫暖！

「南山幸福基金」從2013年開始就與全台 22 家醫院攜手合作，透過醫院與專業社工的評估，將這筆善款直接用於幫助在門診、急診或住院時，因經濟困難或突遭變故而無力負擔治療費用者。南山人壽慈善基金會在2018年創立「南山醫務社工獎」，去年第三屆109年度評審團召集人就是門諾基金會的董事長陳永興先生，故兩個單位彼此非常熟悉。

其實從數年前開始，南山人壽就與門諾基金會種下緣分，先前就有員工會將款項與發票捐贈給門諾基金會，而在2014年時也有南山人壽花蓮區的員工，主動號召同仁集資數萬元捐款給門諾基金會，可見一直以來南山人壽相當關心花東偏鄉長者的處境。

南山人壽特別於109年度中區高峰晚宴當中進行捐贈儀式，讓同仁們一同見證愛心落實的發揮。門諾基金會陳永興董事長、邱燕銀執行長也特別出席來到現場參與，門諾基金會陳永興董事長表示，早在多年以前他在擔任羅東聖母醫院院長進行老人醫療大樓的勸募時，就與南山人壽尹衍樑總裁種下緣分，後來尹總裁除了邀請他至南山人壽演講，向員工推廣關注老人照顧議題之外，過去南山人壽不同區的同仁也曾來做志工、募集資金捐款等，因此如今在門諾基金會需要送餐車的時候，南山人壽又再度伸出援手。



門諾基金會陳永興董事長表示，過去南山人壽不同區的同仁也曾參與門諾志工，協助募集資金捐款。圖／門諾基金會

門諾基金會從1998年開始送餐服務邁入第23年，讓獨居、經濟貧困、位處偏鄉等狀況的弱勢長輩可以「送愛偏鄉，好好吃飯」。然而由於花蓮地理位位置狹長，送餐車每日上山下海、日行駛路程長遠，故車況較易受損。目前專跑花蓮縣壽豐鄉、吉安鄉的送餐車已使用長達7年之久，平均每日約行駛200公里、已屆齡汰換，但一台送餐車所費不貲，好在南山人壽在門諾基金會迫切需要幫助之際，及時伸出援手，讓「老人送餐」服務得以繼續順利運作。

門諾基金會的「老人送餐」服務，從一開始的2輛送餐車，每日服務約40位長輩、60個午餐及晚餐便當，到現在每月送出約1萬8千份餐盒，每年服務累積超過7000位長者，23年來送出了295萬份便當。而且門諾基金會所服務的送餐對象中，有75%都是中低收入戶，新城、秀林，更有高達六、七成比例，都是亟需幫助的低收入戶。



門諾基金會從1998年開始送餐服務邁入第23年，讓獨居、經濟貧困、位處偏鄉等狀況的弱勢者有熱騰騰飯菜。圖／門諾基金會

雖然政府對送餐及據點共餐有部分補助，但補助項目有限，以致還需仰賴社會大眾的愛心捐輸，這次南山人壽中區同仁所捐贈的「熱循環保溫送餐車」，便是基金會必須要全自籌的部分，因而著實為門諾基金會帶來非常實際的幫助。這台「熱循環保溫送餐車」預計將在2月農曆春節後做啟用，未來門諾基金會將珍惜南山同仁的這份心意，將愛傳遞到偏鄉，為爺爺、奶奶送上每一個溫熱的便當。



門諾基金會邱燕銀執行長（左）與送餐中心代理組長劉怡真（右）和送餐車合影。圖／門諾基金會