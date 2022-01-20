一、讀者對作者的質疑

作者在民報專欄當中不斷強調：宗教信仰是自由的，因此作者在專欄上會儘量對各種宗教做介紹，而儘量不談自己所信仰的宗教，以避免假公濟私，利用民報這個專欄來為自己的宗教宣傳。

不過，我在專欄中，有介紹過西藏佛教，例如2017年5月6日的〈 西藏文明是世界文化之寶 〉，當然還有許多篇有關西藏佛教的介紹與論述。不過，最近有讀者在問我說：大乘佛教是非常有理想的，任何發願要度眾生的菩薩，在他們行菩薩道的過程當中，都是犧牲自己而採利他的行為，因而留下許多可歌可泣的佛教事跡，像觀世音菩薩就現三十三身救度無數眾生，而佛陀在成佛前，為了救度即將餓死的老虎，自己獻身成為老虎的食物。根據顯教的看法，一旦發願成為菩薩時，要經過三大阿僧祇（3乘以10的59次方年）的菩薩道來消除自己累世所做的業障，才可以成佛。憑什麼佛教的密教說：可以即身成佛呢？

二、即身成佛的根據

讀者對我提出這個質疑之後，我就開始尋找相關的佛教書籍，後來在宗喀巴大師的著作當中找到了答案。這個答案是在宗喀巴大師的「真言道次第論」的第三章。作者在〈西藏文明是世界文化之寶〉一文中曾提到本尊瑜珈。在這篇文章我有說到：為什麼密教可以快速成佛呢？其實密教的修行法非常豐富，吾人可以介紹其中與快速成佛有關的兩個修行法門——本尊瑜伽與究竟次第。密教修行的特徵之一其實就是所謂的本尊瑜伽。換句話說，密教的禪定修行是以本尊瑜伽為特徵。本尊瑜伽是觀想「本尊」與「修行者」成為一體，而獲得「自己成為本尊」的自覺。那麼為什麼本尊瑜珈可以讓我們快速成佛呢？其實這是與空性之修習密切合在一起的。宗喀巴大師說：「假如只有修習本尊瑜珈，就永遠不能成佛。而假如不修本尊瑜珈，那麼，與其只用他的方便（作者註：亦即六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、持戒、精進、禪定）來修習空性，是要花許多的阿僧祇劫才能成佛的。而假如修習本尊與空性兩者，其道路就會很快速。」

那麼在實踐本尊瑜珈時，修習空性在具體上，會與本尊瑜珈如何關聯呢？

對於這一點，宗喀巴大師在《真言道次第論》一書中就以「大日經」的百字位成品說為準據而說：諸佛都了解到：依存於大種（地、水、火、風）的自己的這些蘊（色、受、想、行、識），它們在勝義（亦即真實的真理）上，是和虛空一樣的，但在世俗上，它們跟幻影是一樣的。沒有比祂們（諸佛）更殊勝、更超越的，所以我們應該如同諸佛所看到的一般去了解。換句話說，自己和應修習的本尊兩者之間都沒有《依據體性（實體性）而成立的自性》，所以我們要認為我自己與應修習的本尊都是「依（他）而產生」的，所以就像幻影一樣，而確定自己與本尊兩者都是《無自性》的。跟著，我們就要好好訓練以便經常獲得：「自己與本尊雙方的無自性這種《兩個空性》是沒有差別」的確信之後，而有必要以自己為本尊去生起。」如果用我自己的話來說，那就是：我們一旦藉著佛為本尊而去修習空性的話，那麼我們就可以快速地消除自己的業障，也可因此快速成佛。

三 、密教行者絕對不會顯露出自己在修習密教

作者是一個信仰西藏佛教的佛教徒，但是作者必須講清楚，那就是作者還沒有皈依上師，作者並非是一個密教行者，只不過是有稍微涉略密教相關的書籍而已。最後，作者想給各位讀者一個建議，那就是：佛教徒的基準首先是歸依佛法僧三寶，而要修習密教，基本上一定要發出離心，要發菩提心，而且對大乘佛教一定要有理解，可能的話，作者會在日後詳細介紹密教的修法。



一旦藉著佛為本尊而去修習空性的話，那麼我們就可以快速地消除自己的業障，也可因此快速成佛。示意圖／位於印度安德拉邦貝盧姆石窟的佛像。擷自維基百科，公有領域