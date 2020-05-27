5月30日泰源五烈士慷慨就義50周年，相較戒嚴後鄭南榕以自焚殉國，1970年五烈士在戒嚴時期，站出來以生命反抗殖民政權，為台獨開了第一槍，對啟發台灣人的國家意識，更具正面意義，拿生命跟豬仔政權拚了。然而過半個世紀，全面執政的民進黨還是選擇遺忘？因為是「武裝」起義，起義的對象是蔡總統口中的共同經歷了70年的「中華民國」，是「共同經歷」而不是「殖民壓迫」，所以必須忽略這段歷史？李登輝前總統說得真切：「身為台灣人的悲哀」，本土政黨全面執政卻不敢紀念自己的民族英烈？不認親爹要認賊！

繼承了「中華法統」後的民進黨，台灣人民得自立自強。本周六（5月30日）下午2-5點，我們一起站出來為陳智雄烈士及泰源五烈士追思！

「反共不反中」的中國人之思維

汪浩台灣女婿，在台灣算是人緣頗佳的政論家， 520於放言發表〈蔡總統說，「中華民國台灣」有七十年的歷史！〉讚揚蔡總統能跳脫了民進黨過去的意識形態。在美國有位和汪浩一樣的中國女網紅貓神，極為反共，但並不了解台獨：「是怎搞台獨的腦子？弄了個台獨，表示你以前不是個獨立的國家？豈不真讓蔡英文坐實了分裂國家？」另袁紅冰、王丹等知名的中國異議分子，也都視台灣為華人社會的「民主燈塔」，似乎台灣的存在是為照明中國專制的黑暗？這些都是「反共不反中」的中國人之思維。

汪浩對蔣介石研究透徹，認為蔡英文的「中華民國臺灣」是承接蔣介石的「獨立自保」，能解決台灣的現實問題。能嗎？

此生不做中國人，中國異議人士了解台灣人嗎？

「席海明、余杰」和「袁紅冰、王丹、汪浩、貓神……」是不一樣。當台灣人企望解殖，不做笨奴才時，獨派自然和蔡總統路線分歧，認為「中華民國台灣」是在台灣國家正常化進程裡注入病毒，想把台灣跟中華民國緊密相連。一群反共的中國異議人士為何也大力支持？一樣，只覺得「中華民國台灣」是華人社會的明燈，而席海明、余杰兩人因自認自己是蒙古人，備受中共欺壓，此生不做中國人，因此他們瞭解台灣人的心聲，也真正關心過台灣人被壓迫的歷史，不以中國人立場為出發點，反殖民、反極權的抵抗精神，因而了解台灣主體意識的脈絡。

簡單的說對台灣人而言：就是不管你中國強不強，民主不民主，台灣人都想當家做主人，不和中國有任何牽扯。

蔣介石「中華民國臺灣」的「獨立自保」

汪浩的文章裡對蔣介石「中華民國臺灣」的「反共保台」予以肯定，堅定反共守住台灣。事實上蔣介石「反攻復國」的夢想是強加於台灣人民的洗腦教育，就是他最堅持的「中華民國臺灣」的「獨立自保」。汪浩等其實是抬舉了蔣介石「抗共保台」的説法，尼克森和毛澤東首次中南海會晤時，毛明確的告知尼克森和季辛吉，台灣問題我不急，因有我的老戰友蔣介石幫我鎮壓台獨⋯…真被毛料準了，台灣人幾代被洗腦成功，無力徹底脫中，難怪韓國國師金容沃說：「台灣人一代代被殖民，他們認為只不過是換個領導人罷了，但如果是韓國，韓國人會認為他們亡國了，這就是台灣人跟韓國人不同之處。」不丟臉嗎？

「抗共保台」「獨立自保」？蔣介石政權不過是藉「中華民國」這個空殼子來維護他的政治生命之私慾，歁壓台灣人民，可惡至極。於此國、內外時機大好之時，台灣還繼續被包在中華民國下，中國異議人士或許能再多設身處境地了解台灣人的全貌，尤其是那個年代台灣菁英出身者的想法。

我們共同經歷的70年？陷入國共內戰的70年？

蔣介石所謂「抗共保台」讓台灣處於軍事佔領的國共內戰狀態長達70年；蔡總統卻以我們共同經歷的70年，來闡述並承接「中華民國台灣」，將台灣和中華民國緊密相連。沒有佔領，台灣可能循沖繩模式回歸日本，或如關島般成為美國屬地，但更大的可能在美國扶持下獨立建國，不必捲入中國內戰，飽受戰爭威脅。全面執政的大號時機，蔡總統卻讓台灣跟這個佔領政權榮辱與共？520就職「吾黨所宗」更是唱好唱滿？

「中華民國台灣」如果只是為了安撫外省後代跟長期與國民黨利益交相的台灣人，那麼時間也夠長了，不能為了繼續療癒他們的思國之情，而讓已然亡國的中華民國繼續附身台灣，讓台灣永世不得超生！

李總統所言：「身為台灣人的悲哀」蔡總統明白嗎？

帶著「中華民國」招牌來到台灣的國民黨只是依附在台灣之下的流亡政權，眼看終將泡沫化，不料代代被殖民的台灣人以血淚所呵護成長的本土民進黨，竟去繼承這個殭屍政權？如同台灣史中荷蘭、鄭氏、日本殖民般，蔣介石所帶來的中華民國斷無疑慮就是外來的殖民政體！台灣中青代是該認同台灣，擺脫中華冤魂的糾纏才是。

蔡總統曾應允平埔族的轉型正義，那麼更應明白國民黨對本土文化的強暴長達近半世紀： 1930年代以前出生的台灣人幾乎成了失語的一代，因為只有「國語」才能存在，老一輩在日本殖民下學日語的，在國民黨執政下日語、母語都不能講，「身為台灣人的悲哀。」蔡總統明白嗎？

中華民國台灣正為台灣國家正常化注入病毒

長期語文教育下，台灣年輕人和中國異議人士一樣「反共不反中」，因此他們並不討厭黨國車輪旗。講華語的勢已是回不去了，這也是台灣為何一直難以除殖，然認同自己是華人，即易失去反抗精神，台灣人該盡心力去復育母語，做個有自覺的台灣人。

台灣是台灣人的台灣，站在台灣的土地上，以台灣本體論作為出發點。政黨可以更替，但灌溉人民生活的養分來自永恆的土地，台灣就是美麗的 FORMOSA，土地人文在台灣人民的血脈中流淌。蔡總統勿以「中華民國台灣」注入民進黨的原有的血脈、甚至注入台灣將誕生的本體意識，「中華民國台灣」就是台灣國家正常化的恐怖病毒，一個殭屍政權，請教蔡總統要如何突破2758號決議文，成為一個正常國家？

「中華民國台灣」是蔣介石建立的歷史名詞及意識型態，民進黨的蔡政府豈有此理還繼續鼓勵它借屍還魂。台灣是被占領，台灣人該拿回自己的主權，這是台灣獨立的意義。唯有正名、制憲、入聯，台灣才是台灣人自己的國家，「中華民國台灣」絕不是。