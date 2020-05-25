讀完總統府指稱”駭客變造”的「打賴會議紀錄」，去年3月18日起民進黨黨內總統初選，不公不義的一幕幕彷彿又出現在眼前：蔡英文運用府院黨媒網軍所有力量，打壓賴清德，尤其先以網軍帶風向，配合偏綠電視政論節目主持人、評論員一面倒地洗腦，最後更使出無恥的絕招 － 以退黨為要脅，逼迫黨中執會延後初選時程、變更民調辦法，最後一夕陰陽變色。令人痛心的是，我們社會竟然對這齣不顧程序正義的「小英耍賴記」不聞不問。

更令人遺憾的是，那場初選後，台派也被裂解，一方面無法整合連署出另一組總統候選人，斷送了逼迫藍綠兩黨候選人在選舉中作出「讓國家正常化」的承諾；另一方面，許多台派前輩、學者也因在「芒果乾」的擔心下，選擇支持蔡英文，即使後來蔡英文爆發沒有博士論文的假博士疑雲。最後，傳統台派政黨在國會選舉全部被封殺出局，蔡英文、民進黨再度完全執政。

筆者不才，選後的1月14日在民報「蔡英文再度完全執政，台灣是幸或不幸？」一文曾提出幾個擔憂：初選不擇手段、持續掩飾其論文門、且正試圖變更海霸王地目為商業用地的蔡英文，會突然「改性」，變得可以接受建議嗎？民進黨的立委們，會一改狗腿立委、投票部隊嗎？我們有稱職、忠誠的反對黨嗎？被收編成英派的媒體與媒體人，會回復善盡第四權角色去監督執政黨嗎？至目前為止，上述疑問的答案似乎都是否定的。

華航改名不了了之

前一、兩個月，華航改名台灣航空的呼籲此起彼落，連自由時報總編輯鄒景雯都數次為文大聲疾呼，且也提出具體方法解決華航改名可能涉及的航權問題，一時之間好像改名有望。但是，後來呢？林佳龍的「華航改名計時器」已經超過四十天了。蘇貞昌說，「華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但讓國家的航空公司標誌台灣，確實是該努力來做的事，也許讓華航快一點在機身或其他部分，多點台灣標誌」。蔡英文呢？誰理你啊！如果連華航改名都這樣了，我們還能期待蔡英文會制憲正名嗎？別忘了蔡易餘委員提案刪除「兩岸人民關係條例」中的「國家統一前」文字，變成小丑的故事。

不要說國家正名、華航改名，就連中華職棒聯盟改名為台灣職棒聯盟，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑都看不下去了，也沒有府院黨人士出來發聲支持啊。蔡英文屬意的大將鄭文燦，竟然在酈英傑談到此問題時，都不敢表態，只敢說，「中華職棒是由四個球團組成，改名與否是球團的事情，也須尊重球團。」

創黨初衷盡付東流

2019對我來說是很特別的一年。以前，自以爲是綠營支持者，當藍綠對立的時候，我總是傾向支持綠營政治人物的說法、偏綠媒體的論點。因為，對我來說，民進黨代表注重民主自由人權、開放多元進步。但是，2019年蔡英文帶領的民進黨之所作所為，讓我徹底改變了思考。從此，我不會只看「三民自」，從此，也不會再被蔡英文、民進黨欺騙。雖為少數，但思想上反而更海闊天空。

只是，看著台灣社會允許不公不義存在，允許造假說謊稱王，號稱第四權的媒體也大多甘願為執政黨所掌控，覺得台灣好像離「國家正常化」愈來愈遠，令人對台灣的前途有點悲觀。