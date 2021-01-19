日本相當先進，卻稱讚台灣美好，是因為日本對自己有信心，可以用謙卑的態度對人，中國人有嚴重的自卑感，因而出現異常的優越感。示意圖／Pixabay

中國人造假手段聞名世界，其發展出來的武漢肺炎疫苗當然令人質疑，台灣當然不敢領教。媒體界傳言，中國將以台商當試驗品，黃安以粗話回應。黃安表示：「中國很了不起，世界唯二、唯三的疫苗我們都有了，而且口碑很好，世界各國搶購，作為中國人，我們都可以被通知、分別安排去施打這個疫苗。」不過讓人覺得很奇怪，他為何不趕快回歸祖國，好搶先施打高貴的疫苗？

不只黃安、郭冠英之流公開歧視台灣人，自認為是高貴的中國人，再往前推，早期來台灣的中國人就有這種習性。以前軍中是吃在來米，有人埋怨，民間都吃蓬萊米了，為何只有軍中吃在來米，立即有老兵說，台灣的蓬萊米算甚麼？大陸的蓬萊米就有手指頭那麼大。後來筆者聽長輩談起，全世界只有台灣有蓬萊米，是日治時代日本農業改良所研發出來的。

在「反攻大陸」年代，兩岸隔絕，中國人常會歌頌中國有若天堂，批判台灣的落後。中國人告訴台灣人，大陸樣樣都好，好像他們住在台灣相當委屈的樣子，他們說，大陸的水蜜桃入口即化，哪像台灣的水果難以下嚥，兩岸交流之後，才發現中國的水果遠不如台灣，筆者沒有去過中國，難以體會中國的真相。

不只在台灣的中國人只剩下一張嘴巴靈活，在美國的中國人也如此，自己想盡辦法留在美國，卻歌頌中國就像天堂，但讓人感到奇怪的，這些人為何不留在「天堂」，拼命往「地獄」鑽？黃安之流也一樣，既然中國像天堂，他們為何不回歸祖國，死賴在台灣？若是軍公教人員要享受台灣的資源死賴在台灣還可以解釋，黃安的職業更適合在中國發展，為何死抱住台灣。

強烈自卑感衍生反常優越感

多數中國人，只要有辦法就想離開中國，卻歌頌中國有若天堂，讓人覺得他們有病。有強烈自卑感的人，往往會出現異常的優越感，中國人就如此，孫中山曾說中國是「次殖民地」，其地位連「殖民地」都不如，「殖民地」是受到一個國家的統治，「次殖民地」則受到列強的壓迫，在中國的土地上，列強所建的公園竟然標示「中國人與狗不得進入」，在列強的眼光中，中國人與狗的地位一樣。

滿清末年中國人受到列強的壓迫，因強烈的自卑感引起異常的優越感，然而讓感人到意外的，這種自卑感並沒有因為環境改變而好轉，而且一代一代的傳下來，終戰後佔領台灣的中國人繼續存有異常的優越感，因而不能在台灣落地生根，與日本人剛好成對比，日治時代的日本移民，很快的變成台灣人，終戰後他們並不願意回日本，是中國國民黨政權驅走他們。

日本相當先進，卻稱讚台灣美好，中國相當落後，卻自以為了不起。日本對自己有信心，可以用謙卑的態度對人，中國人有嚴重的自卑感，因而出現異常的優越感。