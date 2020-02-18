中國武漢肺炎（COVID-19）疫情燒不停，中國官方今（17）日公布，昨天新增確診病例1886例，新增死亡病例98例，累計確診病例7萬2436例，累計死亡1868人。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，2月17日，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。

2月17日，新增確診病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。

當天新增治癒出院病例1701例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬7908人。

截至2月17日24時，中國31省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5萬8016例（其中重症病例11741例），累計治癒出院病例1萬2552例（北京核增7例），累計死亡病例1868例，累計確診病例7萬2436例（新疆生產建設兵團核增2例），現有疑似病例6242例。累計追蹤密切接觸者56萬901人，尚在醫學觀察的密切接觸者14萬1552人。

湖北新增確診病例1807例（武漢1600例），新增治癒出院病例1223例（武漢761例），新增死亡病例93例（武漢72例），現有確診病例5萬338例（武漢3萬7152例），其中重症病例1萬970例（武漢9222例）。累計治癒出院病例7862例（武漢4219例），累計死亡病例1789例（武漢1381例），累計確診病例5萬9989例（武漢42752例）。新增疑似病例788例（武漢340例），現有疑似病例4194例（武漢1799例）。

此外，新加坡確診77、日本66、香港58、泰國35、南韓29、台灣22、馬來西亞22、越南16、德國16、美國15、澳洲15、法國12、澳門10，鑽石公主號454。