美國國務卿蓬佩奧星期一（11月9日）發表聲明，再指定四名北京和香港官員為制裁對象。

蓬佩奧國務卿在聲明中說，這些官員因與實施國安法和「威脅香港的和平、安全和自治」有關而被指定為制裁對象。

聲明說，「中華人民共和國和香港官員通過出於政治動機的逮捕行動，繼續破壞承諾給香港的自治與自由。今天，美國國務院根據第13936號行政命令，指定四名與執行中華人民共和國制定的國家安全法和威脅香港的和平、安全與自治有關的中華人民共和國和香港官員。」

這四名官員分別是中國中央政府駐香港特區維護國家安全公署副署長李江舟、香港警務處負責國家安全的副處長劉賜惠（Edwina Lau）、香港警務處國家安全處高級警司李桂華（Steve Li Kwai-Wah）以及港澳辦副主任鄧中華。

這些個人將被禁止旅行到美國，他們在美國管轄範圍內或在美國人擁有或控制下的資產將被凍結。

蓬佩奧11月2日發表聲明，強烈譴責香港警方拘捕八名泛民主派政界人士，其中包括多名現任和前任立法會議員。

在中國今年6月30日強行在香港實施港版國安法後，美國中止了給予香港的特殊地位，並在8月間宣布對11名中共和香港官員進行制裁，其中包括香港特首林鄭月娥。