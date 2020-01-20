阿扁曾在演講中指出，自從一邊一國組黨以後，由於民調無法上升，他的家人都叫他「0.8 %總統」，選舉結果也好不到那裡去，只有到了1%多，對阿扁而言，情何以堪！圖／林冠妙

在2020總統大選後，一邊一國行動黨在昨日（1月19日）召開工作小組會議，決議：「應先解散，待日後時機謀定而動」。一邊一國行動黨在「澆水園丁」前總統陳水扁宣布「退出政壇」後，會決定「解散」，一點也不意外，可是卻也留下一個伏筆：「待日後時機謀定而動」；一邊一國在「園丁」長年累月的灌溉施肥之下，有形的政黨縱使「解散」，無形的理念與價值，已經深入民心，成為台灣價值的重要一環。

一邊一國是阿扁的政治理念，早在2002年他就提出「一邊一國」論，強調臺灣人民民主選舉所產生的政治實體為一主權獨立的國家，中國對此宣示提出強烈的抗議，在總統任內他提出一系列配套措施，實現這個理念，包含2003年以「方便與中華人民共和國護照區分」為由，於中華民國護照封面加註「TAIWAN」，2006年2月28日終止國統會與國統綱領，實質上放棄國家統一目標。

阿扁雖然自稱為「澆水園丁」，可是媒體卻將他視為一邊一國的精袖領袖，把兩者劃上等號，但受到藍綠陣營嚴重打壓的結果，一般庶民並不知道阿扁組黨的消息，也没有聽過一邊一國行動黨的名字，2020大選，一邊一國戰績不佳，早在預期之內，阿扁宣布退出政壇，外界關心一邊一國的未來動向，開始傳出即將「解散」的消息。

在會議中，工作小組總計30人，其中退黨2人，辭任工作小組3人，會議應到25人，實到18人（含委託4人），已達法定會議出席人數；經開會議決，贊成解散者13人，贊成暫緩者4人，保留意見者1人，贊成者達2/3法定人數，正式通過解散決議。後續成立「善後小組」，成員為楊其文、許龍俊、李美靜、張葉森、詹祥威。

可見要解散一邊一國行動黨，成了工作小組成員大多數的意見，他們自然是受到阿扁要退出政壇的影響，一邊一國的成立，阿扁扮演重要關鍵的角色，他認為2020「那美好的一仗已經打過」、「那該還的人情已經還清」，他既然宣布退出政壇，就該「裸退」，當然再也無心牽掛這個新成立政黨的未來發展。

絕大多數的一邊一國工作小組，知道没有陳水扁當「園丁」或「精神領袖」的政黨，好像無魂有體的「稻草人」一樣，成不了氣候，很難想像有其存在價值，最好的例子就是台聯的發展。劉一德當選本屆台聯黨主席選舉時，上談話性節目宣揚李登輝理念，第二天就接到李辦傳真，希望以後在節目中，不要提到李的名字。這次台聯選舉的失敗，與李登輝劃清界線有很大的關係。

只是一邊一國要解散，卻形成「坐轎的要下來，抬轎卻還想要抬下去」的局面，基層的阿扁們表示不捨，激烈反對，希望一邊一國繼續存在，持續為台灣發聲，也有幾個代表一邊一國參選的候選人，認為「如果這次解散，日後一邊一國台灣國家路不可能更好走」、「是否我們成立自救小組，自行籌款救黨，堅決不以總統的名義來募款，不要讓總統為難，我們努力再維護這個黨看看，可好？」

來自基層與參選者的呼籲，可能改變不了工作小組做成的決議，其實如果這些人士真的無法忍受一邊一國行動黨解散這件事，他們其實可以用其他方式，用心來推廣一邊一國的理念，如以自主性的方式成立文化協會或社團，在基層推動在地文化活動，何必一定要拘泥在政黨的形式，受到選舉制度綁手綁腳的限制呢？

阿扁曾在演講中指出，自從一邊一國組黨以後，由於民調無法上升，他的家人都叫他「0.8 %總統」，選舉結果也好不到那裡去，只有到了1%多，對阿扁而言，這絕對不是光彩的事，既然一邊一國已經完成2020大選的任務，他決定選擇「放手」，「退一步海濶天空」，阿扁們雖然不捨，何妨體會他的心情與處境、「待日後時機謀定而動」？