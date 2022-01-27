新冠肺炎2019 (COVID-19) 是由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2) 引起的傳染病。自2019年12月中國爆發首例病例以來，COVID-19疫情立即成為國際關注的突發公共衛生事件。迄今為止，該流行病已對生活和經濟造成重大影響，已確診數超過3億人口，並使許多國家的經濟陷入停滯。各國政府利用不同的策略並開發了疫苗來預防和控制 COVID-19 的傳播。然而，人們仍然生活在恐懼之中，因為他們除了沒有即時透明的訊息也沒有適當的科技防疫工具。

隨著配備全球定位系統(Global Positioning System，簡稱GPS) 晶片的移動設備和無線數據連接的日益普及，基於位置服務 (Location-based Service，簡稱LBS) 的使用者能夠獲得與其當前位置相關的實時服務，因此受到了廣泛關注。最近的一項商業研究預測，全球 LBS 市場在 2017 年至 2025 年間將以 19.9% 的 CAGR（複合年增長率）強勁增長，市場價值將達到 997.7 億美元。基於GPS的普遍性，科技防疫系統大多以此為基礎來進一步延伸應用。

在科技防疫上許多國家透過LBS應用，提供可用的 COVID-19 預防機制，例如透過GPS接觸者追踪，但地理位置等資訊的收集可能會引發隱私洩露問題。對於此問題，新加坡承認其 COVID-19接觸者追踪計劃中的數據也可以被警方存取，從而推翻了之前的隱私保證。因此，人們無法相信這些技術工具，以致政府可能失去控制疫情的機會。

針對基於LBS服務的COVID-19 預防機制以提供隱私保護數據收集，新加坡、日本、台灣和韓國分別提供TraceTogether、COCOA-COVID-19 Contact、台灣社交距離和CORONA安全路線等應用程式APP；其中，新加坡TraceTogether APP、日本COCOA-COVID-19 Contact APP與台灣社交距離APP主要透過藍芽訊號交換並紀錄近距離接觸位置資訊，透過匿名化的架構來保護個人隱私；韓國CORONA安全路線APP是透過同態加密技術(Homomorphic Encryption Technology)來保護用戶GPS位置資訊以達到隱私保護目的。

對於現有具備隱私保護LBS科技防疫應用程式APP在個人隱私保護上仍存在許多爭議或限制，例如以藍芽為架構的APP必須有確診者提供個人資訊，系統才能確實警示通知歷史接觸者，這必須是確診者自行在系統上標記自己為確診者或者是公權力介入系統才能發揮其作用；而韓國以GPS搭配同態加密技術確實能在科技防疫及個人隱私上發揮其功效，只是系統的計算負擔較為龐大。

帝濶智慧科技透過自行研發且獲得專利的差分隱私技術(Differential Privacy Technology)在科技防疫與個人隱私保護上有了新的LBS應用，並與政府合作提出「防疫助手」APP。「防疫助手」APP主要將用戶GPS位置資訊破壞成無法識別及無法還原的隨機亂碼，進而保護個別用戶的行為和隱私資訊並且保留了大數據可群體分析特性。此APP可以針對各種傳染疾病(如登革熱)或是轉換至大數據收集應用服務(如隱私保護政策投票系統)、地理資訊應用推廣服務(如車流、人流統計)等，是一款具備彈性設計的APP。

「防疫助手」APP提供全台各地區用戶即時得知政府所發布的健康相關資訊，並透過政府所提供之關注地點來讓用戶即時得知區域相關資訊狀況。用戶可透過「防疫助手」APP得知自身當地潛在個人健康威脅之風險以及將前往地點之健康預測之風險，以做為民眾外出購物、辦公、通勤、旅遊的決策參考。此APP的設計架構在差分隱私的保護之下，可以確保個人GPS位置資訊不被得知，讓大家在認真防疫的同時也可以安心使用。

歡迎APP平台搜尋：防疫助手

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